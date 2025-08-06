PLD advierte 300,000 niños quedarían fuera de las aulas

SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que ante el inicio del año escolar 2025-2026 hay inquietud en la República Dominicana debido a la falta de información sobre cuestiones claves para el alumnado.

El secretario de Asuntos Magisteriales del PLD, Radhamés Camacho, dijo en nombre de esta entidad opositora que la inquietud surge porque se desconoce en qué condiciones será iniciado este periodo y muchos padres ignoran dónde inscribirán a sus hijos.

Denunció que hay alrededor de 300 mil menores que podrían quedarse fuera de las aulas por falta de cupo y que la situación es tan dramática que muchos progenitores amanecen en los distritos escolares para ver si consiguen inscripción.

FALTA DE AULAS

Entrevistado en el programa Matinal 5, el secretario del PLD señaló: “Este gobierno está improvisando, hubiera sido suficiente que continuarán el proceso de construcción de aulas».

Consideró lamentable y doloroso referirse de nuevo a problemas que habían sido resueltos en el gobierno de Danilo Medina, como la falta de aulas en las escuelas.

“Aquí se escuchó decir muchas veces que los colegios privados estaban cerrando; no era que estaban cerrando, es que los niños volvieron a las escuelas públicas. El tema de la cobertura estaba resuelto y con desayuno, merienda y almuerzo”, agregó.

HAY QUE CONSTRUIR AULAS

El ex presidente de la Cámara de Diputados alertó que el gobierno no puede decir que solucionó la situación escolar si carece de la cantidad de aulas requeridas.

“No se puede garantizar educación escolar sino se construyen las escuelas¨, precisó.

agl/of-am