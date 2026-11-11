PLD advierte impacto de alerta de EE. UU. en turismo de RD

Melanio Paredes reaccionó a la advertencia difundida el pasado 30 de octubre por la representación diplomática estadounidense.

SANTO DOMINGO– El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Melanio Paredes advirtió que la alerta de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos podría afectar la confianza de los turistas extranjeros y perjudicar la imagen internacional de República Dominicana.

El miembro del Comité Político sostuvo que las advertencias sobre robos y agresiones tienen repercusiones en los mercados emisores, debido a que la seguridad es uno de los principales factores que consideran los viajeros al elegir un destino.

«La gente quiere ir a un destino seguro», expresó durante la rueda de prensa de inicio de semana del PLD, al recordar que el país ha proyectado una imagen de estabilidad democrática y tranquilidad.

Paredes manifestó preocupación por los reportes de incidentes que involucran a visitantes extranjeros y cuestionó la respuesta de las autoridades ante estas situaciones. También señaló los riesgos relacionados con personas que se alojan en torres y propiedades privadas sin que, según afirmó, se conozcan suficientemente sus antecedentes o actividades.

El exministro de Educación recordó que el turismo es uno de los principales motores de la economía nacional y destacó el impulso que recibió durante los gobiernos del PLD, especialmente en la gestión de Danilo Medina, cuando se estableció la meta de alcanzar los 12 millones de turistas y visitantes.

«Este gobierno se reitera como la administración de las grandes declaraciones y de ninguna o muy pocas realizaciones. Y en esta materia no ha sido diferente», afirmó.

Paredes reaccionó a la advertencia difundida el pasado 30 de octubre por la representación diplomática estadounidense, que alertó sobre reportes de robos, agresiones sexuales y casos de personas drogadas sin su consentimiento.

El dirigente consideró que estos hechos requieren mayor atención oficial por sus posibles efectos sobre la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de la industria turística.

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