Siembran 30 mil árboles en el sur, proyectan llegar a 100 mil

El programa es desarrollado por la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

SAN JUAN DE LA MAGUANA. – La Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) sembró cerca de 30 mil árboles durante la primera jornada de la campaña «Yo Soy Raíz UTEPDA» y proyecta plantar un total de 100,800 durante la próxima semana en seis provincias de la región sur.

La iniciativa, realizada bajo el lema «Sembramos Raíces, Cosechamos Futuro», se desarrolla en los siete Proyectos de Desarrollo Agroforestal (PDA) que ejecuta la institución, por instrucciones del presidente Luis Abinader.

JORNADA DE REFORESTACIÓN EN SEIS PROVINCIAS

El acto principal tuvo lugar en la comunidad Los Arroyos, correspondiente al PDA Sabaneta, en San Juan, encabezado por el director ejecutivo de la UTEPDA, Nídio Encarnación, con la participación de autoridades, estudiantes, productores y organizaciones comunitarias.

Las jornadas también se extendieron a comunidades de Azua, Barahona, Bahoruco, Elías Piña e Independencia, donde estudiantes de centros educativos y universitarios se integraron a las labores de plantación.

Encarnación explicó que la campaña busca fortalecer la cultura de reforestación y promover alternativas productivas que permitan a los agricultores mejorar sus ingresos sin comprometer los recursos naturales.

ÁRBOLES PARA RECUPERAR LOS BOSQUES

El programa contempla la siembra de especies como pino criollo, cedro blanco, cedro rojo, caoba hondureña, ciprés y corazón de paloma.

El funcionario destacó el acompañamiento técnico que ofrece la institución a los productores para establecer plantaciones de árboles maderables y frutales, convirtiendo sus parcelas en unidades productivas sostenibles.

Con la meta de alcanzar los 100,800 árboles plantados, la UTEPDA procura contribuir a la recuperación de la cobertura boscosa, la protección de las fuentes de agua y la restauración de los ecosistemas, mediante prácticas agrícolas compatibles con la conservación del medio ambiente.

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