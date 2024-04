Pilotos extranjeros participarán en puntuable de motocross en la RD

SANTO DOMINGO.- Con la presencia del campeón latinoamericano, Jetro Salazar, de Perú; el líder máximo del más alto cilindraje de Argentina, Joaquín Poli y más de 80 pilotos criollos, la Federación Dominicana de Motociclismo (FDM) anunció para el próximo domingo la tercera pata puntuable del campeonato nacional de motocross, para ser realizada en la moderna pista internacional, Caribbean MX Race Park, de Sierra Prieta, Santo Domingo.

En lo que se refiere a los actuales campeones nacionales, incluyendo a los de las grandes categorías, Darnell Lantigua y el líder de estas en el 2024 hasta ahora, Franklin Nogueras, han estado entrenando fuerte, mientras que, sorprendió la presencia del ex campeón nacional e internacional, Manny Mora, quien aún no ha corrido en el evento y no se sabe si lo hará el domingo.

Líderes actuales luego de dos competencias en 2024:

Los líderes actuales de las diez categorías del evento son: MX-1 para expertos, Franklin Nogueras, con 91 puntos; Darnell Lantigua, 87 y Jeffrey Taveras, 72; MX-2 para expertos, Nogueras, 100; Lantigua, 80 y Taveras, 78; pre-expertos, Bryan Corona, 100; Arturo Rodríguez, 84 y Edwin Rodríguez Jr, 78.

Master A, Jobel Coronado, 100; Ariel Lora, 86 y Adón Félix, 74; master B, Tirso Martí, 97; Anthony Jiménez, 91 y Paul Pavone, 72; 85cc, Jorge Isacc Suárez, 95; Gabriel Alonso II, 91 y Mathew Knoblich, 78; 65cc, Randy Liriano, 100; Yadiel Canario, 76 y Gabriel Alonso III, 72.

Súper pee wee, Franklin Morillo, 89; Tyron Reinoso, 88 y Albert Betances, 87; pee wee, Hamlet Veras, 100 y Ronnie Marte, 44; novatos, Hermes Rojas, 94; Pedro Olivero, 78 y Dary Hernández, 72.

of-am