Piden modificar ley antidrogas por nuevas formas narcotráfico

José Manuel Cabrera Ulloa dijo este sábado que la ley 50-88 limita la persecución de los narcotraficantes.

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, consideró urgente modificar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

A su juicio, se necesita una legislación que dote al país de herramientas legales para enfrentar las nuevas modalidades del narcotráfico, incluido el fentanilo.

El alto oficial explicó que las transformaciones en el tráfico y la distribución de sustancias narcóticas requieren actualizar el marco jurídico, especialmente para sancionar el desvío de precursores químicos utilizados en la elaboración de drogas.

MÁS DE 272 TONELADAS DE DROGAS INCAUTADAS

Cabrera Ulloa informó que desde 2020 hasta la fecha las autoridades dominicanas han decomisado más de 272 toneladas de diferentes tipos de drogas, mientras que en lo que va de 2026 las incautaciones superan las 35 toneladas.

Atribuyó los resultados al trabajo conjunto de la DNCD con los cuerpos castrenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), así como a la cooperación internacional.

Señaló que el anteproyecto de reforma contempla penalizar el desvío de precursores químicos y de cualquier sustancia que contenga componentes narcóticos y deba estar bajo control de la DNCD.

REFORMA ESPERA POR EL PODER EJECUTIVO

De su lado, el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara, reconoció la necesidad de fortalecer el marco legal que regula las operaciones de la DNCD y expresó que el Congreso Nacional está a la espera de que el Poder Ejecutivo deposite formalmente la iniciativa.

El legislador aseguró que respaldará la propuesta, al considerar que constituye una herramienta necesaria para enfrentar los desafíos actuales del narcotráfico.

Cabrera Ulloa indicó, además, que la reforma se trabaja en coordinación con organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Embajada de Estados Unidos, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional.

El funcionario manifestó su expectativa de que el proceso avance y la modificación legislativa pueda estar lista próximamente.

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