HAITÍ: Piden activar el Consejo de Seguridad ante conflicto con la RD

Guichard Doré.

Puerto Príncipe, 13 sep (Prensa Latina) Guichard Doré, exconsejero del presidente de Haití asesinado Jovenel Moisse, llamó hoy a activar el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ante las tensiones con República Dominicana por la construcción de un canal de irrigación.

Doré aseguró en la red social X (antes Twitter) que se trata de un asunto de seguridad nacional y las autoridades también deberían poner en funcionamiento la Agencia Nacional de Recursos Hídricos creada bajo la administración de Moïse y que es la responsable de ese sector.

Además, el exconsejero recordó que los dominicanos instalaron 11 tomas y 20 bombas de gran capacidad en el río Masacre.

Los haitianos tienen todo el derecho a aprovechar esta vía fluvial para regar tres mil hectáreas de las 10 mil de la llanura de Maribaroux.

A inicios de esta semana Santo Domingo anunció una serie de medidas que incluyen el cierre de los puntos fronterizos, la prohibición del comercio marítimo, aéreo y terrestre, así como la construcción de una represa hasta que Puerto Príncipe detenga la construcción del canal, que a su juicio desviará el curso del torrente.

El Gobierno no se pronunció aún de forma oficial, no obstante, varios exfuncionarios estatales como el excanciller Claude Joseph aseguraron que Haití no debe detener las obras por presión de una autoridad extranjera.

De acuerdo con Joseph, los dos países firmaron una declaración conjunta en la cual se establece que la construcción no desviará el río y deja claro el derecho de las naciones a utilizar los recursos compartidos de manera equitativa.

Por su parte, el agrónomo Jean André Victor estima que legalmente Haití tiene derecho a emplear el río, y alentó al Gobierno a recurrir a la comunidad internacional, para hacer valer sus derechos.

rgh/ane