Pide RD estar en guardia ante designación de Okolo en Haití

Luis Acosta Moreta.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, alertó a los dominicanos a estar muy atentos y en guardia ante la designación de un primer ministro y un nuncio apostólico en Haití.

Advirtió sobre las ejecutorias de Alex Diddier Fils-Aimé, como primer ministro, por considerarlo un protegido de Estados Unidos y accionar en favor de que se abran campamentos de refugiados en República Dominicana.

Sobre monseñor Jude Thaddeus Okolo, designado por el Vaticano de en la vecina nación, dijo que no puede pasar desapercibido, ya que es conocido en el país por su inclinación hacia los haitianos indocumentados.

TUVO CONFLICTOS CON EL CARDENAL LOPEZ RODRIGUEZ

Resaltó que el sacerdote cuando estuvo de servicio en República Dominicana se le reconoció como un pro-haitiano, especialmente de los indocumentados.

«También es conocido por su postura de que los hijos de haitianos indocumentados son dominicanos, en abierta contradicción con la Constitución nacional», manifestó.

Recordó que su posición en contra de intereses dominicanos lo llevó a sostener polémicas con el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, «un eterno defensor del patriotismo, la nacionalidad y los intereses dominicanos».

Okolo es nativo de África y se encontraba de servicio en la República Checa, antes de ser destinado a Haití.

