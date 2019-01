Pide Amarante solicite licencia Danilo y funcionarios que promueven reelección

SANTO DOMINGO.- El diputado del exterior Levis Suriel Gómez (PLD-Circunscripción 2) respondió a un reciente pedido del dirigente y funcionario gubernamental Carlos Amarante Baret de que Leonel Fernández solicite una licencia de su cargo de presidente del Partido de la Liberación Dominicana.

Le solicitó que “mejor solicite la licencia del presidente Danilo Medina y de los funcionarios que promueven una reelección inconstitucional, cuando están administrando fondos públicos”.

Suriel Gómez manifestó que “quienes no están habilitados constitucionalmente para hacer procelitismo político son aquellos que ocupan funciones públicas y administran fondos del estado, como es el caso del Presidente Medina y otros aspirantes”.

Calificó de absurda y malsana la petición de Amarante Baret de que Fernández tome licencia como presidente del PLD hasta cuando concluya la campaña interna de este partido.

Expresó que “las declaraciones del también miembro del Comité Político son una muestra clara de la falta de sentido de los danilistas, quienes están empeñados en promover una reelección que no es posible constitucionalmente y que no cuenta con el respaldo de ningún sector en la sociedad dominicana”.

“El compañero Amarante tiene que entender que estas discusiones las comenzaron algunos colaboradores del presidente Danilo Medina que no entienden que las reglas del juego hay que respetarlas. Que no entienden que el presidente en el 2015 repitió unas 20 veces que no se prestaria a mover otra modificación constitucional para postularse, y más allá de eso, fue ese grupito quienes se dieron a la tarea de querer aniquilar moralmente a Leonel Fernández desde el gobierno”, dijo.

sp-am