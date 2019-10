Pide a partidos no escoger candidatos a diputados por antojo

Yomare Polanco

NUEVA YORK.- El doctor Yomare Polanco, precandidato a diputado de ultramar del PLD, pidió a los partidos políticos en el exterior no escoger los aspirantes a esas curules por antojo, para respetar la democracia cuyos preceptos indican que deben ser las bases y los electores en general, quienes tomen esa decisión, ya sean en procesos internos o elecciones generales.

“Los partidos políticos que tienen representación en el exterior, deben en esta etapa, superar las trabas que tradicionalmente han socavado el derecho de los aspirantes a diputaciones de ultramar, a elegir y ser electos, por los acuerdos de aposentos que se hacen, la ingratitud, la mezquindad y la amnesia que prevalece en muchos de sus dirigentes”, añadió Polanco, que es también el coordinador del sector externo Ultramar Gonzalo 2020.

Se espera que el candidato presidencial proclamado del PLD, de su apoyo a Polanco, debido a su exitoso trabajo político y comunitario que viene haciendo por décadas tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana.

“Próximamente, el PLD escogerá a sus candidatos de ultramar, y ese soy yo, por mi trayectoria y los hechos y evidencias me dan esa candidatura a mí”, dijo.

Señaló que por su estrecha relación con Gonzalo, que será el próximo presidente en 2020, se le facilitará la consecución de muchas de las conquistas que la diáspora anhela, para quienes sigan viviendo en el exterior y los que decidan retirarse a la República Dominicana.

“Pero, sabemos que hay gentes que sufren de amnesia o son m al agradecidos y se la dan de que tienen mala memoria, pero los peledeístas, deben votar por mí, con cualesquiera de los métodos que se aprueben”, agregó.

Explicó que ya sea por encuestas o en primarias abiertas o cerradas, el candidato debe ser él.

“Y esas gentes con amnesia y que son mal agradecidas, no triunfen y no tengamos candidatos a diputados puestos por antojo, como son los que están ahí, que en ocho años no han hecho nada”, recalcó.

Polanco, recordó que cuenta con una de las trayectorias más largas de lucha comunitaria y política, demostrando a lo largo de su carrera que se ha entregado en cuerpo y alma a trabajar por las comunidades dominicanas en ultramar, aspecto que lo sitúa en la preferencia de la intención del voto en todos los estados de la circunscripción #1 de Estados Unidos.

“Iré al congreso de nuestro país a hacer historia, a establecer la diferencia y a dar una lección de cómo debe manejarse un representante de la diáspora ante el Poder Ejecutivo y las instituciones del estado, responsables por el bienestar de todos los dominicanos, sin importa en cuál lar se radiquen”, prometió el precandidato peledeísta.