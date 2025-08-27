PGA Tour Corales Puntacana anuncia fechas para el 2026

PUNTA CANA.- El PGA Tour y Puntacana Resort anunciaron la fecha de la próxima edición del Corales Puntacana Championship, a celebrarse del 13 al 19 de julio de 2026 en el campo de golf Corales.

Esta será la novena edición del torneo, como parte del contrato de renovación vigente hasta 2027.

La comunicación publicada por el PGA Tour informa sobre el calendario de la temporada regular de la FedExCup 2026 y los FedExCup Playoffs 2026, con eventos interconectados como nunca antes para ofrecer una experiencia única a los fanáticos.

“A través del Corales Puntacana Championship podemos continuar promocionando lo mejor de la República Dominicana y a Punta Cana como uno de los destinos turísticos de golf líder en el Caribe”, afirmó Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo de Grupo Puntacana y director del torneo en el República Dominicana.

Las ganancias del Corales Puntacana Championship benefician a los proyectos e iniciativas sociales y ambientales de la Fundación Puntacana. Los fondos donados a través del Sponsor Value Program del torneo han sido de apoyo para el desarrollo de las iniciativas realizadas por Grupo Puntacana en beneficio de la comunidad. Esto se traduce en más de 150,000 personas recibiendo asistencia médica en sus centros médicos público-privados y más de 7,000 estudiantes y técnicos de secundaria egresados de sus centros educativos.

Sobre el campo de golf Corales

Ubicado en Puntacana Resort, el campo de golf Corales es sede del primer y único PGA Tour Event de República Dominicana, y fue diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Tom Fazio.

Abierto en 2010, está ubicado junto a los acantilados, bahías, ensenadas oceánicas naturales, los lagos interiores y canteras coralinas del mar Caribe. Cuenta con 18 hoyos, seis de ellos frente al mar y culmina con sus tres últimos hoyos conocidos como el «codo del diablo», el cual se posiciona entre los hoyos finales más espectaculares y difíciles del mundo.