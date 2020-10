Peticiones y observaciones a Luis Abinader

Interrumpo por una semana mi entrega del ensayo “La otra Humanidad del obispo Francisco Ozoria Acosta”, para publicar el presente artículo, dado que en pocos días han surgido noticias que ameritan nuestra inmediata atención. Hecha esta aclaración, pasamos al tema a exponer.

1a – Pues bien, en los periódicos y en las redes sociales han estado circulando las noticias siguientes: Luis Abinader declara: “no será posible mantener los programas de subsidios de emergencia a los trabajadores afectados por la pandemia después de diciembre, porque dado el déficit fiscal, ello resultará insostenible.

1b – El ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla deja saber que el presente gobierno se propone vender al sector privado algunas empresas públicas, además de vender acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. El rumor público señala que obedeciendo a los lineamientos de la Alianza Público-Privada, anunciada por nuestro presidente, el gobierno que él preside se propone privatizar, El Metro, el teleférico, la educación, la salud, el agua, el transporte, la electricidad y otras empresas y servicios.

Otras noticias que motivan esta entrega

2a – En menos de un mes, el gobierno presidido por Luis Abinader ya ha tomado prestado, 4 mil 300 millones de dólares (250 mil millones de pesos).

2b – El presidente Luis Abinader nombra a la esposa de Jorge Mera, embajadora en Brasil, y a la hermana de la vicepresidenta Cónsul en Sevilla España, y por ahí se sigue con otros popis

2c) – Se ha filtrado que por la aduana se han evadido millones de impuestos pasando mercancías de contrabando y sub evaluando mercancías (Es una noticia que hay que confirmar y contrastar).

Algunos comentarios sobre estas noticias

3 – En tan poco tiempo coger prestado 4 mil 300 millones de dólares es preocupante y contradictorio con las críticas que le habíamos hecho al PLD, por sus prácticas cuestionables de endeudamiento. Por otro lado, no entiendo, como se sigue nombrando a cónsules y embajadores a los familiares más cercanos de los más altos funcionarios que no necesitan esas posiciones para subsistir, como si la necesitan miles de compañeros de la base que apoyando al PRM y a Luis Abinader dejaron el forro en 8 años de campaña. Pienso, que estos nombramientos constituyen un desacierto que hay que enmendar.

Todas las anteriores noticias, estoy seguro, que causan profundas preocupaciones y hasta desvelos en nuestro presidente y su familia, porque sabemos de las buenas intenciones y sensibilidad de ellos frente a los males que aquejan al país.

El presidente frente a la crisis

4 – Por otro lado, entiendo perfectamente, que nuestro presidente Luis Abinader ha llegado al poder en un momento de crisis mundial y particularmente desastrosa para nuestra RD, por los efectos de la pandemia del Covid-19 y porque el anterior gobierno de Danilo y sus secuaces, corruptos hasta los huesos, robaron y malgastaron tanto, que dejaron la economía de la nación a punto de colapsar; sin embargo, las privatizaciones, préstamos y nombramientos citados en los párrafos anteriores no son los que van a darle solución a la crisis que nos mantiene en cruel incertidumbre.

5 – La alianza público-privada de la que habló nuestro presidente, no es más que el Neoliberalismo enmascarado, pero que en realidad es el modelo económico harto demostrado, que donde es aplicado, aumenta las iniquidades sociales, la quiebra de las economías de los países, empobrece a las naciones, las llenas de hambrientos, de desempleados, de enfermos que mueren por falta de asistencia médica y medicamentos. El Neoliberalismo aniquila las soberanías y endeuda a las naciones hasta asfixiarlas. Además, deteriora el Medio Ambiente y destruye la simiente moral y cultural de los pueblos y los deshumanizan.

El Neoliberalismo ¿Qué nos trae?

6 – En el Neoliberalismo, se incrementa la explotación del hombre por el hombre y los países son mal administrados. Los gobiernos neoliberales son malos para los pobres y los países en general. En los gobiernos neoliberales la corrupción, el entreguismo y las desigualdades sociales, se disparan hasta lo impensable. Con el neoliberalismo, los poderes fácticos se apropian de los bienes y servicios del pueblo, y abusan del pueblo, porque se convierten en un poder superior al Estado. Los gobiernos del PLD, dieron muestra de ello. Solo en un gobierno neoliberal se puede regalar los bienes del pueblo enmascarándolo con privatizaciones, y dar el fenómeno de conceder un contrato para explotación de oro 97 a 3 y hasta triplicar el costo de las construcciones, compra y contrataciones. Y lo que es peor, las élites empresariales apoyan las enajenaciones y endeudamientos, tal como fue el comportamiento del Conep frente a la Barrick Gold, que opinó que el contrato 97 a 3 se dejara así, en nombre de la credibilidad jurídica de la nación.

7 – Añádase a todo esto, que la pobreza en el Neoliberalismo es un círculo vicioso del que es imposible salir con los jornales de miseria que los empresarios les pagan a sus obreros, pues no retribuyen con salarios máximos, sino con mínimos, que solo dan para comer arroz con sal. Con explotación inmisericorde, los empresarios neoliberales acumulan fortunas fabulosas que los igualan a jeques árabes, en lo que los padecimientos del prójimo es lo que menos importa, porque lo de ellos es la maximización de las ganancias. Para el Neoliberalismo, el ser humano es un objeto, o una mercancía. Esta noticia sobre la aplicación de un Neoliberalismo mal enmascarado, resulta aún más preocupante, porque unos de sus auspiciadores es nada más y nada menos que Lisandro Macarrulla, un confeso neoliberal, que por demás, es ministro de mi gobierno, y a la vez un alter ego de los Vicini.

8 – Los ejemplos sobran. Ha sucedido en Argentina con varios gobiernos. El último de ellos fue el de Mauricio Macri, que dejó una deuda de 70 mil millones de dólares y arruinado a la Argentina. Por el mismo camino van Brasil, Chile, Honduras, y todo país que caiga en la trampa de ese perverso modelo económico. Para más, señalo otro caso de esta barbarie, basta con recordar lo sucedido en Grecia cuando varios de sus gobiernos adoptaron el Neoliberalismo. Los asesores económicos de nuestro presidente debieran sostener un “conversao” con Alexis Tsipras, para que este exprimer ministro griego les refresque la memoria de cómo el Neoliberalismo arruinó la economía y al pueblo heleno. También les recomiendo tener un encuentro con el economista Rafael Correa, expresidente de Ecuador, con Noam “Chomsky, con el economista norteamericano John Perkins y con el argentino Atilio Borón, para que también estos intelectuales les recuerden las razones y los resultados nefastos de las economías de los países que adoptan el Neoliberalismo.

9 – Con estas experiencias no veo los argumentos válidos con los que nuestro presidente Luis Abinader pueda justificar adoptar para nuestro país ese desastroso modelo económico (el Neoliberalismo), que donde se ha aplicado a traído la ruina de los pueblos, máxime cuando la RD consta con otras alternativas para salir del hoyo en que lo dejó el PLD, producto de la corrupción y del Neoliberalismo aplicado por Leonel y Danilo.

Informes del periodista Esteban Rosario

10a – En el libro “Los dueños de la República Dominicana”, del periodista Esteban Rosario, acota lo siguiente: «En la República Dominicana hay personas que cuando nacieron, las declararon en la Tesorería Nacional en vez de la Oficialía de Estado Civil».

10b – En la República Dominicana la riqueza está altamente concentrada en reducidos grupos económicos y familiares que circulan entre sí en las mismas empresas y en el Estado, en perjuicio de la mayoría de los dominicanos.

10c – familias controlan los principales organismos de decisión económica del Estado. 20 familias reciben exoneraciones de insumos importados para favorecer a sus empresas. Sin embargo, el 56 por ciento de los dominicanos (cuatro millones 300 mil) viven por debajo de la línea de pobreza absoluta.

10d – En la RD, un niño muere cada dos horas por enfermedades infectocontagiosas.

10e – A todo esto – comenta Esteban Rosario – La oligarquía dominicana es graciosa. Evade el pago de los impuestos de importación y exportación. Recibe grandiosas exoneraciones y tampoco paga el agua, energía eléctrica y evade pagar el seguro social dominicano. La oligarquía dominicana recibe del Estado grandiosas facilidades para el redescuento y préstamos que casi nunca paga al Banco de Reservas. La oligarquía dominicana siempre se ha beneficiado del dinero inorgánico emitido por el Banco Central, porque domina la Junta Monetaria, termina denunciando Esteban Rosario.

Sarah Pérez nuestra invitada

11 – Varios ejemplos confirman la práctica de estas aberraciones. Sarah Pérez en su artículo “El modo operandis de los negocios de Agripino”, da cuenta, que el Aeropuerto Cibao S.A.”, gana más de 44 millones de pesos por año, pero sólo paga por el agua y recogida de basura 13,200 pesos por año, mientras una casa de familia se le cobra por esos servicios entre 400 y 500 pesos por mes. El otro ejemplo de esta barbaridad, lo constituye los subsidios de combustibles y exoneraciones fiscales y arancelarios que el Estado dominicano le concede a la toda poderosa Barrick Gold. Es de esta especie, la exoneración de 4 mil millones de pesos, que solicitó el clan dirigido por el multimillonario Abraham Hazoury que proyecta construir el aeropuerto de Bávaro. Para más, no podemos soslayar, que a los empresarios dominicanos, en el presupuesto nacional, todos los años se le consigna exenciones fiscales y arancelarias de 200 mil millones de impuestos. Ejemplos como estos podemos citar decenas, pero como para muestra vale un botón, lo dejamos aquí.

14 – Agrava esta situación, el hecho, de que ¡ay de quien se atreva a tocar los intereses y privilegios de estas castas!, porque se rebelan contra el gobierno que ose enfrentarlos, tal como hicieron con Juan Bosch contra el que conspiraron hasta derrocarlo, disgustados con la Constitución de 1963, que establecía conquistas sindicales y laborales para los obreros y empleados públicos y cobros de impuestos a las fabulosas ganancias de los empresarios del azúcar y a otros.

¿Por qué traigo a colación la narración precedente?

15 – Luis Abinader, nuestro hoy presidente, ganó la presidencia de la República, “prometiendo un Cambio” a sus conciudadanos; sin embargo, ante su decisión de llevar a cabo una la alianza pública-privada y que privatizará las empresas y servicios estratégicos del país, podemos deducir, que ese cambio prometido, no se ve ni en lontananza. Esta decisión es Neoliberalismo enmascarado, lo que significa, que a la clase trabajadora, les esperan días amargos, de carencia, de hambre, de desesperación, de desamparo, de incertidumbre, de represión; y el país será super-endeudado, con menos soberanía, más pobreza, más iniquidad, más ampliación de la brecha entre ricos y pobres, mientras que los potentados tradicionales y los nuevos, estarán exentos de aquellas tantas vicisitudes por todo dinero que han acumulado con el desfalco y saqueo al Estado y por la explotación a que someten a su prójimo.

Cómo podemos resolver esta crisis sin medidas neoliberales

En las páginas siguientes presento a nuestro presidente y a sus economistas una serie de acciones con las cuales, aplicadas sabiamente, podremos salir de la crisis generalizada que nos afecta.

Reducción de salarios

16 – En un país pobre y en crisis, es una iniquidad y una aberración pagar salarios que llegan a un millón de pesos y más. Es de esa especie, el pago al gobernador de Banco Central, el economista Héctor Valdez Albizu, cuya remuneración actualmente es de un millón 963 mil 725 pesos mensuales, lo que equivale a lo que gana un policía o una enfermera en 13 años de trabajo, suponiéndoles un salario de 15 mil pesos mensuales. La aberración se intensifica al traer a colación que la paga a ese gobernador es igual a 4.4 veces el sueldo del presidente de la república que es de RD$450,000 mensual. Toda esta iniquidad, sin contar otros privilegios que se suman al obsceno salario recibido por ese funcionario. Es importante señalar aquí, que desde el año 2016 el gobernador Valdez Albizu ha venido aumentando su salario al ritmo de más de 33 mil pesos por mes para un acumulativo de 400 mil pesos por año. Igual aberración plantean los sueldos del vicegobernador que asciende a RD$1,033,975, el del gerente que es de RD$918,070 y el del superintendente de Bancos que gana RD$999,970. Estos obscenos sueldos, también los ganan decenas más de funcionarios que se hace llamar demócratas, cristianos, y devotos de la Virgen de la Altagracia, lo que no es óbice para que también, esos señores, cada vez que puedan se autoliquiden con millonadas de pesos, tal como ya lo hizo Héctor Valdez Albizu en abril de 2018 con 60 millones, ocasión en que también la vice gobernadora Clarissa de la Rocha se autoliquidó con 50 Millones y Olga Diaz, asesora, con 30 Millones. Igualmente, así lo hicieron otros asesores y asistentes. En esa fiesta se repartieron 500 millones de pesos. Esto es abominación, frente a tanta pobreza, y una muestra más de Neoliberalismo descarnado.

Reducción y eliminación de pensiones a exfuncionarios y a gente que no ha cotizado

17 – Otro sector que produce una pesada carga al Presupuesto Nacional son los pagos de elevadas pensiones a ciertos exfuncionarios del Estado y a individuos que no se la merecen porque nunca cotizaron. Son miles de casos, de los cuales extrapolo uno por antonomasia. Leonardo Matos Berrido recibe una pensión de casi un millón de pesos mensuales, es decir, más de dos veces el sueldo del presidente de la república, que como ya señalamos, es de 450 mil pesos mensuales. Dentro de los méritos de Matos Berrido para recibir esta pensión están el haber sido trujillista, balaguerista y un gran depredador del Estado.

Eliminación de pensión a los expresidentes

18 – Las pensiones a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, hay que eliminarlas. Ellos no se las merecen, ni las necesitan. Los tres son millonarios y sus millones los hicieron desde el poder, siendo presidentes de la república. Los tres fueron pésimos gobernantes, los tres han contribuido con la ruina moral y económica del país; entonces, no hay razones, para después pagarle una pensión y otros privilegios de por vida, cuando los males actuales y los que faltan para el futuro se lo debemos en gran parte a la malas gestiones y corrupciones de ellos tres.

Eliminación de pensión a los exdiputados y senadores

19 – Las pensiones de todos los excongresistas (exdiputados y exsenadores), también hay que eliminarlas. No hay una razón moral, ni humana, ni justas razones sociales, que justifiquen pensionar de por vida y con otros privilegios a personas que en mayoría fueron a enriquecerse a costa de hacer negocios turbios con bienes del pueblo. Además, estamos hablando de que nuestro país está en una profunda crisis económica donde mucha gente muere por desnutrición y por falta de que en los hospitales haya medicamentos y servicios apropiados. En estas circunstancias no es justo, darle una pensión vitalicia, por ejemplo, a Tommy Alberto Galán exsenador por San Cristóbal, un hombre cuya fortuna sobrepasa los 12 mil millones de pesos. Como este exsenador de millonario, salieron casi todos los congresistas del PLD y de otras parcelas políticas, por lo que considero que es un crimen, otorgar pensiones a pésimos legisladores, que no necesita ese dinero, y que por demás, lo hicieron a expensas del mismos Estado. Ellos de por sí, lo menos que debieran de hacer es, renunciar por ellos mismos a esas pensiones que no se merecen ni necesitan.

20 – También a todos estos congresistas hay que eliminarle el barrilito, el cofrecito, las exoneraciones, las erogaciones que le hacen hasta para dar habichuelas con dulce y los pagos que les hacen por concepto de representación y pago de celular, de pasajes, alojamiento, por secciones de trabajo y otros etcéteras.

Los consulados

21 – A los cónsules hay que ponerle un sueldo fijo. No es posible que sigamos haciendo rico a unos cuantos políticos en base a sacrificar y robarle a nuestro pueblo, pagando por unos servicios cada vez más caros para engrosar la fortuna de los privilegiados con esas posiciones.

Cero privilegios para las élites económicas y transnacionales

22 – Nuestro presidente anunció que no se podrá seguir subsidiando a los trabajadores después de diciembre debido a las escasas recaudaciones fiscales, incluso, se está corriendo el riesgo de que no se pueda cumplir con la promesa de pagarle 500 dólares a los policías (25 mil pesos mensuales), por el mismo problema fiscal. Sin embargo, estoy seguro, que si eliminamos la práctica de consignarle cada año 200 mil millones en exoneraciones fiscales a los empresarios, del Presupuesto Nacional, habría dinero para pagar esos 500 dólares a los policías y sobraría dinero. Para ventilar la codicia y el egoísmo atroz de la clase empresarial dominicana, solo hay que ver, que en esta crisis que vive nuestro país, Abraham Hazim está aspirando a que le exoneren 4 mil millones de pesos de impuestos para construir el aeropuerto internacional de Bávaro. De igual manera, los demás empresarios siempre buscan un bajadero para que los beneficien con exenciones fiscales y arancelarias, y de ñapa, también quieren subsidios de combustibles y electricidad. En estas, el colmo de los abusos y de la indolencia para con un pueblo es, que hasta a la Barrick Gold se le conceden exenciones fiscales y arancelarias y subsidios para combustibles.

Ha llegado la hora de frenar la ambición y el poder omnipotente de los Vicini- Cabral y de otros grupos económicos.

23a – El grupo Vicini-Cabral se ha constituido un Estado dentro del Estado o lo que en este tiempo se llama un Estado Profundo. Los Vicini-Cabral son dueños de medio país. Ellos son dueños de bancos, de medios de comunicación, ingenios, compañías de inversiones inmobiliarias, compañías de exportaciones, de financieras, de cementeras, de navieras, de hoteles, de empresas como METALDOM, de empresas de zonas franca, se han apropiado de San Souci, de Planeta Azul, de Cuidad Nueva, tienen dizque arrendadas más de 300 mil tareas del CEA, tienen inversiones millonarias en el sector eléctrico, se quieren adueñar de Planta Catalina y de todo el país, y lo hicieran con gusto, si lo dejásemos.

23b – Los Vicini-Cabral y la mayoría de los grupos económicos como ellos, son gentes insaciables, egoísta y codiciosos, que no asumen ningún compromiso social con su país ni con su prójimo. Ellos no aman a la tierra donde nacieron, sino a sus patrimonios. Por mantener y acrecentar esos patrimonios, ellos no dudan de vender su alma al mismo diablo.

23c – Si leemos las historias de la explotación inmisericorde a que ellos sometieron a los braceros dominicanos y haitianos para acumular más dinero del que tienen, y de todos los negocios que ellos han hecho y siguen haciendo para acumular más y más dinero, nos daremos cuenta, que ellos están afectados del síndrome de la insaciabilidad, que los lleva a desmedidas ambiciones que resultan un peligro para nuestro país, porque como dije al inicio de este párrafo, ellos se han constituido en un Estado dentro del Estado.

23d – Esto tenemos que pararlo. No podemos seguir permitiendo que estos grupos económicos o cualquier otro, sigan haciéndose de más bancos y empresas y de más territorios de nuestra patria del que ya tienen, y que por vía de consecuencia controlen las políticas económicas y sociales del Estado. Imponer estos límites, parar la expansión de estos poderes, es una necesidad nacional, antes que ellos nos devoren a todos.

24 – Esta situación la vio el PRM y la Coalición de Partidos antes de llegar al poder, y prometió al país revertirla de llegar al poder. Al efecto, nuestro eslogan de campaña fue “haremos el Cambio”. Ahora estamos en el poder, y es nuestra obligación cumplir con esa promesa de Cambio.

El pueblo dominicano no puede seguir permitiendo que la pobreza, la miseria, el hambre, el desamparo, las enfermedades curables, las tantas desigualdades sociales e injusticias sigan campeando en nuestra patria, porque los grupos económicos han cogido el país tan solo para ellos. Nadie, ni nada, debe estar por encima de nuestra patria, su constitución y leyes sustantivas y adjetivas y de su población. Duarte, y los demás independentistas y restauradores lucharon para una que haya una patria libre y soberana para todos, no para grupos fácticos. Los perremeistas y la Coalición de Partidos, estamos comprometido con este Cambio.

Conclusión

Quisqueya la bella, nunca ha sido una República verdadera, sino una finca de unos pocos. Toca al PRM y a la Coalición de Partidos, con Luis Abinader de presidente, emplearse a fondo para revertir ese tétrico panorama finquero, que en lo político, social y económico es nuestro país. En este orden, se hace necesario, impostergable y definitivo, concretar los puntos siguientes:

A) – Reducir la corrupción a su mínima expresión en todos los estamentos del Estado.

B) – someter a los corruptos a la justicia y quitarle lo robado.

C) – Priorizar el gasto público y mantener una vigilancia constante sobre las compras y contrataciones.

D) – Hacer un ajuste de sueldos de modo que nadie gane más que el presidente de la República.

E) – Hacer un ajuste a las pensiones de modo, que las obscenas como la que devenga Leonardo Matos Berrido, sean disminuidas en un 80% y aun así, recibirá 200 mil pesos, que son más que suficiente para vivir decentemente. En esta crisis, nadie debe aspirar a más. Igual acciones es de urgencia tomarla con las demás pensiones obscenas. Y en los casos de pensiones otorgadas a gente que no cotizaron, sino que fueron otorgadas por esas vagabunderias que se dieron en la era del PLD, esas no es cuestión de reducirlas, sino de quitarlas.

F) – Eliminar de cofrecito y barrilito a los congresistas, las exoneraciones y demás gastos y privilegios indecentes, principalmente todo aquel dinero que se otorga dizque para ayudas sociales, cuando sabemos que en realidad, se roban el 80% de ese dinero.

G) – Eliminar de cuajo las exoneraciones fiscales y arancelarias y los subsidios que hemos denunciado en los párrafos anteriores.

H) – Mantener a raya las pretensiones de las élites empresariales que creen ser los únicos dueños del país. También mantener ojo avizor contra los nuevos ministros y demás funcionarios públicos, para “partirlos en el acto”, si les da por imitar la corrupción de los peledeistas.

I) – Darle todo el respaldo al ministerio público y a todo el tren judicial, siempre que estos, satisfagan las ansias del pueblo de hacer justicia con todos los que han defraudado al estado, sin importar rango ni condición social. Además, el gobierno, y en conjunto el Estado, tienen que empoderarse, para que sean los únicos con don de mando en el país. Nada que grupos económicos sean los mandas más.

K) – El gobierno del PRM presidido por Luis Abinader, para abocarse al Cambio prometido, no puede descuidar la educación, ni ser indiferente ante el problema del déficit eléctrico que nos martiriza. Tampoco puede mostrarse distante al desmonte que están sufriendo nuestras llanos y montañas, ni apático a la muerte de nuestras fuentes hídricas. Definitivamente este gobierno tiene que volcarse al campo para producir los alimentos que necesitamos para el consumo local y para la exportación, a la vez que tiene que ocuparse de la salud del pueblo y de regularizar y controlar como un imperativo impostergable, la excesiva inmigración de nuestros vecinos territoriales.

L) – Las recaudaciones en las aduanas y en la Dirección General de impuestos internos hay que eficientizarlas. Tradicionalmente, por contrabando o por evasión de impuestos, o por deudas políticas, se dejan de recaudar miles de millones de pesos en las aduanas del país y en las oficinas dle DGII. Esta práctica hay que conjúralas de una vez y por todas. El país no puede seguir sufriendo esta clase de embestida criminal, que atenta directamente contra el sustento de las arcas nacionales. Hay que cobrar los impuestos correspondientes a todo el mundo, pero especialmente a los poderosos. Este cobro siempre ha sido y será un imperativo de primer orden, pero debido a la crisis que estamos atravesando en este momento, ese imperativo se torna sacrosanto.

M) – Propongo, que el salario de los obreros sea el pago máximo, no el pago mínimo, como se viene haciendo. Ofrecer el pago mínimo, de por sí es obsceno e injusto, y mantiene al obrero estancado en un círculo de pobreza y miserias del que no puede salir jamás.

N) – Finalmente propongo, que el poder del pueblo ejercido a través de los órganos del Estado, sea arrebatado a los grupos económicos omnipotentes que lo detentan desde la creación misma de la República en 1884, para su solo y egoísta beneficio. Recordemos, que en una democracia el poder es del pueblo y para el pueblo, ejercido a través de sus tres poderes; en consecuencia, para que haya una verdadera democracia, todo otro poder tiene que estar subordinado al Estado, no esté, a otros, tal como hasta ahora ha sido en nuestra RD. Es tarea del PRM y de la Coalición de Partidos con Luis Abinader de presidente, revertir esta situación, para cumplir con el Cambio que prometimos en campaña.

O – Estoy seguro, que si estos puntos se llevan a la práctica con persistencia y sabiduría, siempre teniendo presente servir a nuestra patria, en pocos meses los primeros frutos del “Cambio Prometido” estarán en ciernes, o se verán como luz al final del túnel. Entonces, en el 2024, cuando este gobierno finalice, podremos decir a todo pulmón: “Efectivamente, el “Cambio prometido”, es misión cumplida”. Nuestros conciudadanos están felices, porque han mejorado sus vidas, y el país ha recuperado su salud, su economía y soberanía. En consecuencia, habrá PRM y Coalición de Partidos, por sécula seculorum, y hasta una posible reelección de Luis Abinader.

El que tenga oídos, que oiga…