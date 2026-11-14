PERU: Viaje papa coincide con repunte sarampión; 81 muertos

LIMA.- El viaje apostólico del papa León XIV por Sudamérica coincide con un preocupante aumento de los casos de sarampión en el continente americano, donde se han registrado 57,666 contagios confirmados y al menos 81 fallecimientos entre enero y finales de octubre de 2026, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La situación ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias, ante el riesgo de que las concentraciones multitudinarias de fieles durante las actividades del pontífice favorezcan una mayor propagación del virus, especialmente en países con bajos niveles de vacunación.

ALERTA POR BAJA COBERTURA DE VACUNACIÓN

La OPS calificó como «muy alto» el riesgo de transmisión del sarampión relacionado con los grandes encuentros religiosos previstos durante la visita papal a Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre.

La preocupación se concentra particularmente en Argentina y Perú, donde los niveles de inmunización permanecen por debajo del 95 % recomendado para evitar brotes y garantizar una protección colectiva.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud correspondientes a 2025, Perú alcanzó una cobertura del 90 % con la primera dosis y del 82 % con la segunda. En Argentina, los porcentajes fueron de 84 % y 55 %, respectivamente.

PERÚ REGISTRA CASI 3,000 CONTAGIOS

Perú acumula cerca de 3,000 casos de sarampión durante 2026, mientras que en las cinco ciudades incluidas en el recorrido del Papa —Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa— se han identificado 170 contagios.

Las autoridades peruanas intensificaron las jornadas de vacunación y distribuyeron dosis adicionales para ampliar la protección de niños y adultos jóvenes.

En Argentina, las autoridades también expresaron preocupación por la posibilidad de que las concentraciones multitudinarias, especialmente en Buenos Aires, donde se esperaban hasta cuatro millones de personas, contribuyan a extender la enfermedad.

URUGUAY REFUERZA LA VIGILANCIA

Uruguay, que presenta mejores indicadores de inmunización, puso en marcha un sistema de vigilancia epidemiológica reforzada que se extenderá hasta el 29 de noviembre.

La OPS recordó que el sarampión es altamente contagioso y que la vacunación constituye la principal herramienta para prevenir complicaciones y fallecimientos. Asimismo, recomendó a los viajeros verificar que tengan completo su esquema de inmunización antes de participar en encuentros multitudinarios.

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