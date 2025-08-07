Periodistas recorren bondades históricas y turísticas Dajabón

Monumento a la Restauración

DAJABÓN, República Dominicana. – Periodistas de medios nacionales especializados en turismo y creadores de contenido, conocieron y disfrutaron las bondades históricas, culturales, gastronómicas y bellezas naturales de la fronteriza provincia de Dajabón.

La visita de la prensa ocurrió como parte del proyecto ¨Turismo en cada Rincón¨, coordinado por el Ministerio que dirige esa importante rama de la economía nacional.

La experiencia vivida superó las expectativas sobre la provincia colindante con Haití, que posee una historia de heroísmo con el Grito de Capotillo, antesala de la Restauración de la República.

VACACIONES IDEALES

Los verdes paisajes, su flora, fauna y ríos hacen de Dajabón un lugar idóneo para las vacaciones y el descanso en familia.

Entre las ofertas del municipio cabecera está el novedoso paseo en calesa para el disfrute del perímetro que termina en la plaza patriótica en honor al patriota Juan Pablo Duarte.

Otra experiencia es el turismo de compras y la visita al parque Colonia Japonesa en la comunidad La Vigía.

Dajabón cuenta con una gastronomía variada, en la que destaca el chivo picante, así como el plato principal de los dominicanos consistente en arroz, carne y habichuela.

En el municipio de Loma de Cabrera, de donde es oriundo el icónico merenguero Fernando Villalona, puede conocerse el paseo de Las Sobrillas, galería de los Ausentes, que homenajea a mujeres y hombres destacados del municipio.

También está el majestuoso monumento a la Restauración (Grito de Capotillo), y el balneario El Salto, muy agradable para darse un chapuzón.

Midelka Castro, estudiante de Turismo del recinto UTESA Dajabón, fue la anfitriona del grupo, al que transmitió sus conocimientos con destreza, en una demostración histórica y cultural de Dajabón y sus municipios.

agl/of-am