Periodista Mayra La Paz gana batalla contra cáncer de mama

SANTO DOMINGO.- La destacada periodista dominicana residente en la Florida, Mayra La Paz, anunció con profundo gozo que se encuentra libre de cáncer de mama, luego de haber enfrentado un diagnóstico de cáncer de mama etapa 3, detectado el 15 de agosto de 2025. La noticia ha sido recibida con alegría por su familia, colegas y la comunidad que ha seguido de cerca este proceso de fe, fortaleza y esperanza.

El carcinoma fue erradicado mediante una mastectomía bilateral completa, realizada exitosamente por la doctora oncóloga Sandra Dennis en el hospital Advent Health de Florida el pasado 22 de enero del 2026. De acuerdo con el parte médico, el procedimiento fue suficiente para eliminar la enfermedad, sin necesidad de quimioterapia ni radioterapia, quedando únicamente bajo seguimiento médico.

“Mi familia hoy está en regocijo a Dios. Acabamos de salir del médico; la verdad que Dios es muy bueno y misericordioso. Se glorificó conmigo”, expresó visiblemente agradecida y fortalecida en su fe.

Agradeció de manera especial a “todo el ejército de hombres y mujeres de todo el mundo” que la acompañaron en oración, afirmando que esas intercesiones fueron vitales para su recuperación. “Hoy cantamos y adoramos a Dios con mayor fuerza. Dios es fiel”, afirmó, reafirmando su testimonio de fe y gratitud.

Reconoció el apoyo incondicional de su familia, en especial de su esposo, el ingeniero Juan Carlos Rosario, de sus hijos, y el cuidado constante de su hermana Sobeida La Paz, quien estuvo a su lado durante todo el proceso. Su historia se convierte hoy en un mensaje de esperanza, vida y victoria para miles de mujeres.