Periodista Fernando Aquino anuncia candidatura a concejal

Fernando Aquino

NUEVA YORK.- El periodista, educador y activista comunitario dominicano Fernando Aquino oficializó su candidatura a concejal por el Distrito 14.

Hizo el anuncio a través de una carta enviada a ALMOMENTO.NET, en la que explicó los motivos por los que asumió tal decisión.

A continuación, la misiva:

«Querido amigo(a):

A través de los años, usted me ha inspirado y apoyado mi vida profesional y activismo comunitario. Me ha motivado y energizado para a continuar sirviendo a nuestra comunidad. Hoy me complace informarle que he tomado la decisión de postularme para el Distrito 14 del Consejo de la Ciudad de Nueva York y confío en que con tu apoyo HAREMOS LA DIFERENCIA.

Emigré a este país hace casi 30 años, sin tener idea de cómo construiría una vida en esta ciudad, pero con una fuerte determinación para lograrlo. Desde entonces, he vivido una experiencia que ha forjado mi carácter para el servicio público. Pasé de reportar sobre las necesidades y contribuciones de nuestras comunidades en El Diario la Prensa y otros periódicos locales, a obtener justicia en Fiscalía General del Estado de Nueva York. Aprendí sobre teoría política en el programa de doctorado del Centro de Graduados de CUNY y experimenté las tácticas de primera mano mientras trabajaba dentro de los pasillos del poder en el Senado del Estado de Nueva York. La enseñanza en las universidades John Jay y Lehman me ha permitido ampliar esta experiencia diversa y desarrollar conocimientos para el futuro. Durante este trayecto, mi esposa y yo hemos construido una familia maravillosa y he tenido una vida comunitaria activa.

Es aquí, en el Distrito 14, donde he vivido los últimos 15 años, como parte de una comunidad diversa, vibrante y trabajadora, con emprendedores propietarios de pequeñas empresas, donde existe un potencial que puede ser aprovechado para mejorar la calidad de vida del área. Ya sea en Morris Heights, University Heights, Fordham o Kingsbridge, las personas viven con grandes desafíos. Estos van desde la falta de vivienda de los estudiantes hasta los altos niveles de pobreza y las tasas de delincuencia preocupantes. Ampliar las oportunidades de vivienda inclusiva y abordar los problemas de salud prevenibles también sigue siendo una prioridad crucial en nuestros vecindarios.

En los próximos años, esta parte del Bronx tendrá grandes oportunidades de desarrollo que deben beneficiar a nuestra gente, y estaré a la vanguardia de la batalla por la justicia social para garantizar que nuestras comunidades puedan lograr una mejor calidad de vida.

A medida que mi campaña toma forma, te invito a unirte a nuestro movimiento dinámico para traer un nuevo liderazgo al West Bronx. Con tus ideas, apoyo y un fuerte compromiso para poner a la comunidad en primer lugar, podemos responder a nuestros desafíos colectivos y forjar un futuro más brillante.

Yo estoy listo, y también lo está el West Bronx. Tu voz y participación son importantes. Juntos haremos la diferencia. Gracias por estar con nosotros.

Sinceramente,

Fernando Aquino»