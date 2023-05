Pepinillo: una alternativa sana

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

Aberrhoa bilimbi es el nombre científico de la bilimbina del Brasil; calamias de Filipinas, bilimbi, pepino de indias, mimbro, grosella china o vinagrillo. Son nombres comunes que se utilizan en todo el mundo para lo que en la República Dominicana le llamamos pepinos o pepinillos.

Sí, se trata de los pepinillos de color verde que son utilizados a menudo para colocarlos en vinagre (ácido acético diluido), el cual muchas personas disfrutan con habichuelas y todo tipo de guisados.

En este breve texto se quiere destacar los beneficios que están asociados al bilimbi (pepinillo), considerando que se trata de un árbol que produce frutos prácticamente todo el año. Por tanto, debemos aprovecharlo más de lo que lo estamos haciendo. La averrhoa bilimbi se encuentra relacionada con la averrhoa carambola.

Una consulta en un documento científico confiable señala a Averrhoa bilimbi como una fuente de origen vegetal que permite obtener sustancias químicas útiles para su uso como fármacos (fitofármacos). Esta planta se ha utilizado como antibacteriana para tratar infecciones en la boca humana. Ha mostrado actividad antidiabética al reducir los niveles de glucosa en sangre a niveles normales. Esto es que reduce el azúcar en la sangre. Y también, tiene actividad hepatoprotectora, es decir, que se utiliza para curar la insuficiencia hepática (sirve para curar el hígado).

En la agricultura, el extracto de hoja de Averrhoa bilimbi puede utilizarse como biopesticida para controlar los ataques de plagas y enfermedades de las plantas en forma de larvas de algunas especies de insectos.

Como se puede observar, se trata de una maravilla que estamos desaprovechando. Desde luego, en mi caso tengo varios días inventando de todo con el fruto de averrhoa bilimbi. He decido sustituir el limón por el bilimbi en un morir soñando (leche mezclada con una fruta ácida). Hoy, he preparado sardinas con un poco del zumo de bilimbi. Otra vez he sustituido el limón. También agregué unas rodajas finas como si fuera tomate. Y todo ello colocado entre dos chapas de pan integral. Tremendo sándwich.

Ayer preparé una rica ensalada con abundantes cebollas rojas y amarillas picaditas. Ají cubanela, lechuga repollada y tomates también picados. Al final, he sazonado con sal marina que yo mismo he machacado, he agregado zumo de bilimbi en vez de vinagre y un poquito de aceite de oliva. Esa ensalada ha quedado riquísima. Y como es natural, no podía faltar la “bilimbada” en sustitución de una limonada.

En síntesis, estoy utilizando el bilimbi (pepino) en todo. Con ello hacemos comidas más naturales y saludables. Hay un mundo de oportunidades que nos espera en la cocina. Ya estoy pensando en preparar un super sazón líquido en sustitución de las naranjas agrias; y dulce de bilimbi, por qué no.

La química nos permite ver y conocer los materiales por dentro. Si conocemos los materiales por dentro se sabrá cómo utilizarlo y cómo cuidarlos. Si ahora comenzamos a entender lo valiosa que es la planta de averroha bilimbi, inmediatamente debemos empezar a aprovechar los frutos de este árbol.

Es recomendable que se conozca la composición química de las plantas que uno tiene en su propio patio -en casa- y en zonas cercanas. También hay que conocer hierbas y bejucos; te podrías llevar una gran sorpresa. Conoce lo que tengas a la mano; y así podrás aprovechar con seguridad sus beneficios mientras abarata el costo de tu vida y aumentas tu salud a través de tu alimentación.

jpm-am