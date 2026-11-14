Pentatlón Moderno concluye Campamento Juvenil Selectivo

Kenny Núñez Veras, presidente de la Fedopem, y un grupo de atletas que participaron en el Primer Campamento Juvenil Selectivo 2026.

SANTO DOMINGO, RD.- La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem) concluyó con un rotundo éxito el Primer Campamento Juvenil Selectivo 2026, el cual se desarrolló durante varios días en las instalaciones del Centro Acuático Nacional del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Albergue Olímpico Dominicano (Alodom).

La información la ofreció el presidente de la Fedopem, Kenny Núñez Veras, quien visiblemente emocionado dijo sentirse muy satisfecho con lo visto en el Campeonato Juvenil Selectivo, en que se reunieron más de 50 atletas de diferentes edades y regiones.

“Me llena de entusiasmo y esperanza lo visto en este campamento, pensando en el futuro de nuestro deporte y la representación en suelos extranjeros”, comentó Núñez Veras.

“Fue muy gratificante para todo nuestro equipo de trabajo: entrenadores, técnicos y atletas de la selección de mayores, lástima que durara tan poco, nos hubiera gustado tener más tiempo con ellos, ver las habilidades que mostraron y lo rápido que asimilaron las indicaciones que les daban los entrenadores”, puntualizó el joven dirigente de Fedopem.

Núñez Veras agradeció al ministro de Deportes, Kelvin Cruz; a Luis Chanlatte, secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD); y José Luis Bautista, director del Alodom, por el apoyo brindado para poder desarrollar el certamen.

Aunque aún no revelan los nombres de los atletas seleccionados por razones presupuestarias, el mexicano Héctor Hernández, director técnico de Fedopem, dijo que han escogido a 18 atletas, nueve hembras y nueve varones para representar a la República Dominicana en el Campeonato Panamericano y Norceca Juvenil de Guatemala 2026.

Los técnicos y entrenadores al frente del campamento fueron de Pentatlón Moderno fueron Héctor Hernández, Cristhian Valerio, Jorge Arturo Gallego, Carlos Vega, Tonatiuh Hernández Velasco, Ángel Rodríguez y Fernando Rodríguez.

of-am