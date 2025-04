Película República Dominicana competirá en Festival de Annecy

PARIS.- Películas de México, Brasil y República Dominicana competirán en la sección dedicada a las miradas autorales del Festival de Annecy, que se celebra en la ciudad francesa homónima y es el más grande dedicado al cine de animación.

Desde México llegará ‘La gran historia de la filosofía occidental’, una sátira que usa grandes figuras del pensamiento y que está firmada por Aria Covamonas.

‘Olivia & Las Nubes’ será la propuesta del dominicano Tomás Pichardo Espaillat, un «viaje surrealista a los misterios del amor», según el festival, y que sigue las historias de cuatro personajes que conviven sin entenderse.

La representante brasileña, en coproducción con Perú, será ‘Nimuendajú’, bautizada con el nombre que dieron los autóctonos guaraníes al protagonista de la película, el etnólogo alemán Curt Unkel, en los años 40.

En total hay once largometrajes compitiendo en esta sección, llamada Contrechamp, que es la segunda en importancia del conjunto del festival, según anunció este miércoles el delegado artístico de la prestigiosa cita.

La participación de largometrajes latinos se completará con la presentación, fuera de competición, de la mexicana ‘Soy Frankelda’, dirigida por Rodolfo y Arturo Ambriz.

Junto a estas propuestas, también habrá representación latinoamericana en las extensas secciones de cortometrajes, con producciones de Argentina, Brasil o Colombia.

En la competición principal del certamen, que dirime el prestigioso Cristal de Annecy, habrá diez largometrajes, de países como España, Bélgica, Francia, China o Japón.

El año pasado, ese galardón fue para la cinta australiana ‘Memoir of a Snail’, de Adam Elliot.

La edición 2025, que se celebrará junto al lago Annecy entre el 8 y el 14 de junio, tendrá a la animación húngara como invitada especial y se entregarán premios Cristal de Honor al realizador francés Michel Gondry (‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind), a Joanna Quinn (británica y nominada al Oscar por sus cortos de animación) y al creador de The Simpsons, Matt Groening.

Fuera de competición, la cita junto a los Alpes será también la oportunidad de desvelar las primeras imágenes de películas como ‘Zootopía 2’ o ‘The bad guys 2’, además de un aperitivo de la próxima producción animada de Marvel ‘Eyes of Wakanda’.