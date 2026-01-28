Película dominicana Medias Hermanas estrena este viernes en EU

NEW YORK.- Tras ocho semanas de éxito en cines dominicanos llega a las salas de USA la comedia dominicana “Medias Hermanas”, producción de Caribbean Films, específicamente en New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Massachussets, a partir de este 30 de enero 2026.

Medias Hermanas, dirigida por el cineasta Yoel Morales, unirá a 2.7 millones de dominicanos en Estados Unidos bajo la distribución de Spanglish Movies y el apoyo del Instituto de los Dominicanos en el Exterior (INDEX) New Jersey. Esto representa un gesto de reconocimiento y apoyo a los casi 2.4 millones de dominicanos que hoy consideran a Estados Unidos su hogar, manteniendo un profundo vínculo con sus raíces.

Gracias a Spanglish e Index institución oficial del gobierno dominicano para la diáspora, para convertir una exitosa comedia dominicana en un punto de encuentro para familias, segundas generaciones y líderes comunitarios en ciudades clave deEstados Unidos.

Con el estreno de Medias Hermanas en español con subtítulos en inglés, el lanzamiento invita al público dominicano y al latino en general a celebrar el humor, el idioma y la identidad caribeña en la pantalla grande, al tiempo que fortalece la misión de INDEX de participación comunitaria y visibilidad cultural para los dominicanos en el extranjero.

La premier oficial se realizará el martes 28 de enero en el AMC Jersey Garden 20 de Elizabeth, New Jersey evento que contará con la presencia de sus protagonistas Nashla Bogaert y Ramcelis De Jesus.

La película lleva 8 semanas en cartelera de cines en República Dominicana, posicionada actualmente como película #1 en ventas en todos los cines a nivel nacional sobrepasando ya las 160,000 boletas vendidas solo en el país. Siendo uno de los estrenos dominicanos post pandemia de mayor éxito movilizando a miles de personas de todas las edades.

Medias Hermanas, cuenta con el debut en la pantalla grande de la cantante urbana La Perversa, así como las acertadas participaciones de Frank Perozo, MikeToks e Irvin Alberti, cuyos roles conectaron de inmediato con el público, gran acierto de Caribbean Films en su misión de descubrir nuevos talentos para el cine.

Sinopsis

Durante el velorio de su padre, victoria se entera que yoli es su media hermana. Sin aceptar esta situación, ese mismo día descubre que su esposo le ha sido infiel y que por una deuda adquirida podrían perder la casa. Para evitar el embargo necesita vender la casa de playa que le dejó su padre. El problema es que esa propiedad también está nombre de su media hermana yoli, quien acepta venderla siempre y cuando pasen juntas, como familia, una semana en la casa de la playa.