Película “A Tiro Limpio” en los cines desde el 7 de agosto

Elenco de la película

SANTO DOMINGO. – Luego de más de una década de creación, la película “A Tiro Limpio” llega este jueves 7 de agosto a los cines de la República Dominicana tras dos exitosas galas premier en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

La cinta dirigida por Jean Guerra y producida por Ricardo Bardellino y Celinés Toribio, cuenta la historia de Frank, un ladrón profesional, quien procura una venganza personal.

Con un argumento basado en dos hombres que desde distintas ópticas buscan justicia, el filme muestra los planes de ambos contra un poderoso grupo mafioso de la República Dominicana.

Juntos realizan el ¨golpe¨ más grande de sus vidas, mientras enfrentan a un enemigo implacable y huyen de la ley que los acecha.

ESTRENOS EN OTROS PAÍSES

El largometraje, que llegará a Puerto Rico el 11 de septiembre, contará con un álbum en Spotify con canciones y pistas de la banda sonora, entre ellas, “Quien va a disparar”, una colaboración de Vakeró y Paulina Guerra, disponible desde el 7 de agosto.

Con guión de Gustavo López y Miguel Yarull, “A Tiro Limpio” está protagonizada por Frank Perozo, Manny Pérez, Félix Germán, Celinés Toribio, Solly Durán, y Josué Guerrero.

También aparecen Manuel Varet (Vakeró), Tony Almont, Laura Díaz, Antonio Melenciano, Axel Mansilla, Abraham Marte, Kiko El Crazy, Luis del Valle y Toussaint Merionne.

La cinta cuenta con Guerra Films como casa productora, además de Esencia Films y Frío Frío Productions, bajo la atención de Jean Guerra, Milbert Pérez y Fernando Rivas.

La dirección fotográfica es de Francis Adamez, música de Joel Berrido, en tanto el tema oficial de la película es de los cantantes Popi Guerra y Vakeró.

Las entradas están disponibles en https://caribbeancinemas.com/movie/8950/?rd .

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DiQwgsaLRY8

agl/of-am