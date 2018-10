Pelegrín advierte nueva reforma sería derrumbe orden democrático en RD

SANTO DOMINGO.- El presidente del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, advirtió que si el Partido de la Liberación Dominicana se embarca en una “aventura” para modificar la Constitución de la Republica para posibilitar la reelección del presidente Danilo Medina, provocaría una crisis que causaría “el derrumbe total del orden democrático”.

Entrevistado por los periodistas José Miguel Carrión y Daniel Candelario en el programa “Tres a la Semana” por Cinevisión, Castillo criticó que el PLD se ha convertido en una maquinaria electoral, que si no recapacita, “podría culminar como el “Partido de la Liquidación Dominicana”.

Dijo que sin importar la popularidad del presidente Medina, en su caso, la Constitución de la República sólo establece dos periodos presidenciales y nunca jamás.

“Entonces, nosotros tenemos una decisión que tomar como nación; o somos una nación que se rige por instituciones, o somos una nación que se rige por encuestas. O respetamos las reglas o las seguimos violando”, subrayó.

Advirtió que si las reglas son violadas, se prepararían las condiciones para que mañana aparezca un “salvador” de la Patria, civil o militar. Afirmó que el ciclo que permitió la llegada del PLD al poder, que coincidió con la caída de la Unión Soviética, se está agotando.

Aclaró que la salida de esa organización de la alianza con el PLD no se debió a la no escogencia del ex presidente Leonel Fernández como candidato peledeísta en 2016. Apuntó que si el partido morado no quiere terminar como el “Partido de la Liquidación Dominicana”, tiene que prepararse para hacer la transición a un partido respetuoso de la institucionalidad.

Explicó que la salida de la FNP del gobierno y la ruptura de su alianza con el PLD se debió a las graves contradicciones en el partido oficial y porque supuestamente no tiene una posición que responda a los intereses nacionales.

Ley de Partidos, un adefesio

Definió como “un adefesio” la nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, porque supuestamente liquidará el sistema de partidos que en República Dominicana está “profundamente maleado, deformado y enfermo”.

Aseguró que el sistema de partidos necesitaba un trasplante de corazón, “pero el PLD y el PRM (Partido Revolucionario Moderno), decidieron hacerle un by-pass. Dijo que el actual modelo político es insostenible porque no se puede seguir repartiendo como favores lo que se debe tener como derecho.

“Este modelo político le cuesta demasiado a este país”, sentenció el presidente de la FNP. Agregó que en vez de transformar el modelo, el PLD lo que hizo fue acomodarse a él aplicando un clientelismo sofisticado.

Situación peligrosa

En otro orden, Castillo afirmó que hay sectores de poder interesados en que el pueblo no conozca la gravedad de la situación que enfrenta la República Dominicana con el éxodo hacia su territorio de familias enteras haitianas.

“Yo les puedo decir que como nación, República Dominicana enfrenta las pruebas más complejas, difíciles y peligrosas de toda su existencia”, afirmó. Dijo que las clases política, empresarial, militar, intelectual y religiosa han sido chantajeadas y presionadas para que se permita el éxodo haitiano a suelo dominicano.

Afirmó que todo el mundo sabe que Haití es un Estado colapsado y es una zona de desastre ecológico, sanitario y es un almacén de drogas con instituciones inoperantes y sin una base económica ni productiva.

