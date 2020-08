Pedro Severino conecta cuadrangular; Manuel Margot gana segundo en GL

LOS ANGELES.- El jardinero derecho de los Dodgers, Mookie Betts, se integró a un club exclusivo con su sexto juego de tres jonrones el jueves ante los Padres. Betts empató a Johnny Mize y al dominicano Sammy Sosa con la mayor cantidad de juegos con tres jonrones en la historia de Grandes Ligas.

Betts estaba empatado con Alex Rodríguez, Mark McGwire, Dave Kingman, el puertorriqueño Carlos Delgado y Joe Carter.

El toletero derecho le dio a los Dodgers ventaja de 5-2 con su primer bambinazo de la noche, un batazo de dos carreras en el segundo inning contra Chris Paddack. Dos innings después, conectó otro bambinazo para sellar su 17mo partido de por vida con múltiples jonrones y el primero como integrante de los Dodgers.

Betts hizo historia con su tercer cuadrangular de la noche, un bambinazo de dos rayas contra Luis Perdomo en la quinta entrada que puso el juego 11-2 a favor de Los Ángeles.

——–

Yu Darvish sabía que su número de lanzamientos era alto. Sin embargo, no se sentía fatigado.

Darvish no toleró imparable sino hasta la séptima entrada, para cumplir su tercera apertura destacada en forma consecutiva, y los Cachorros de Chicago se impusieron el jueves 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee, para seguir liderando las mayores.

El japonés permitió sólo un hit, un jonrón solitario de Justin Smoak por todo el jardín derecho, cuando había un out de la séptima entrada, al 98vo lanzamiento del juego. Fue relevado por Casey Sadler para el comienzo del octavo capítulo.

Darvish, derecho de 33 años, repartió 11 ponches e hizo 104 pitcheos.

En dos ocasiones anteriores, se había quedado a un out del juego sin hit, ambas con los Rangers de Texas. Sin embargo, descartó que haya pensado en aquellas actuaciones durante el encuentro ante Milwaukee.

“Sabía que no me iban a dar otro inning, por el número de lanzamientos que había hecho”, indicó. “Simplemente traté de evitar que me anotaran”.

Antes del garrotazo de Smoak, Darvish había permitido sólo tres corredores en las bases. Dio un boleto a Ben Gamel en la segunda entrada y otro al venezolano Orlando Arcia en la quinta, además de golpear a Christian Yelich con un lanzamiento bajo en el inning inicial.

“Lució muy bien, logrando un ponche de inmediato”, dijo el manager de los Cachorros, Dvid Ross. “Durante la mayor parte del juego su mecánica fue muy buena No tuvo que trabajar tanto durante el juego”.

Kyle Schwarber conectó un jonrón solitario en el segundo acto, y Chicago mejoró a una foja de 13-3, que no ostentaba desde 1907. El boricua Javier Báez produjo una carrera, lo mismo que Ian Happ y David Bote.

Darvish firmó un contrato por 126 millones de dólares y seis años con los Cachorros como agente libre en febrero de 2018, pero se vio aquejado por una serie de lesiones de codo y triceps. Tuvo una mala salida en esta campaña, al enfrentar en julio a los Cerveceros.

Pero después ha mejorado notablemente. Ha colocado su efectividad a 1.88 y ha ponchado a 27 en 24 innings.

El derrotado fue Brett Anderson (0-2).

Por los Cerveceros, los venezolanos Avisaíl García de 4-1 con una anotada, Omar Narváez de 4-0. Arcia de 2-1.

Por los Cachorros, los boricuas Báez de 4-0 con una remolcada, Víctor Caratini de 3-1. El venezolano Willson Contreras de 2-0 con una anotada.

——-

Ofensiva de Rays no tuvo piedad contra Boston

Hunter Renfroe bateó dos cuadrangulares e impulsó tres carreras, Mike Zunino conectó un jonrón de tres anotaciones sobre el “Monstruo Verde” del Fenway Park, y los mejorados Rays de Tampa Bay completaron la barrida de cuatro juegos, al triturar 17-5 a los desastrosos Medias Rojas de Boston.

Se trató del sexto triunfo consecutivo de los Rays (12-8), que también han ganado ocho seguidos en Fenway. Tampa Bay tiene 12 victorias de sus últimos 14 enfrentamientos con Boston.

Brandon Lowe agregó un cuadrangular solitario en medio de un racimo de cinco carreras en tercera entrada, en el debut del abridor Kyle Hart (0-1).

El dominicano Manuel Margot tuvo su segundo juego de cuatro hits en la serie, su compatriota Willy Adames sumó tres imparables y dos remolcadas y Yoshi Tsutsugo aportó dos inatrapables y un par de impulsadas por los Rays, que registraron sus mejores cifras de la campaña en carreras y hits (19)

Zunino remolcó cuatro carreras.

Kevin Plawecku disparó un doblete de dos carreras y totalizó tres remolcadas por Boston, mientras que el dominicano Rafael Devers cometió tres errores de lanzamiento tras conectar un sencillo remolcador en la primera entrada. Los Medias Rojas (6-13) tienen la peor marca de la Liga Americana y han perdido cuatro duelos seguidos.

Ni siquiera una demora por un dron en la tercera entrada detuvo la ofensiva de los Rays. El juego fue retrasado durante cuatro minutos después de que se detectó al artefacto volando afuera del estadio, cerca de las gradas del jardín derecho.

Cuando se reanudó el encuentro, Tsutsugo, el último bateador que Hart enfrentó, bateó un sencillo remolcador al prado derecho.

Por los Rays, el venezolano José Martínez de 6-0 con una anotada. El cubano Yandy Díaz de 5-3 con tres anotadas y una empujada. Los dominicanos Adames de 5-3 con dos anotadas y dos producidas, Margot de 6-4 con dos anotadas y una remolcada.

Por los Medias Rojas, el dominicano Devers de 5-1 con dos anotadas y una empujada. El panameño Jonathan Araúz de 5-2 con una remolcada. El venezolano José Peraza de 4-2 con una anotada.

——–

Santander selló barrida de Orioles a Filis

Pedro Severino y Río Ruiz conectaron jonrones para respaldar la labor de Thomas Eshelman, y los Orioles de Baltimore vapulearon el jueves 11-4 a los Filis de Filadelfia, con lo cual completaron la barrida en la serie de tres duelos.

Eshelman (1-0) toleró dos anotaciones y cuatro imparables en cinco episodios para conseguir la segunda victoria en su carrera. El derecho fue el pitcher del año 2017 en las ligas menores de Filadelfia, que sin embargo lo cedió a Baltimore en 2019, a cambio de dinero para el fondo de fichajes internacionales.

Jake Arrieta (1-2), el abridor de los Filis, permitió cuatro carreras y sete hits en cuatro entradas y dos tercios.

J.T. Realmuto conectó un par de jonrones de dos carreras por los Filis, que cayeron a un récord de 5-9 bajo las órdenes de su nuevo manager Joe Girardi. Realmuto acumula siete cuadrangulares y 17 remolcadas.

Los Orioles, que perdieron 108 juegos la temporada anterior, han comenzado con una foja de 10-7.

Severino encontró el primer lanzamiento de Connor Brogdon en las mayores y depositó la esférica entre las butacas vacías del jardín izquierdo, para producir tres carreras y dar a Baltimore la ventaja por 9-2 en el octavo capítulo. En el noveno, Ruiz bateó su cuadrangular ante Brogdon.

Por los Orioles, los dominicanos Hanser Alberto de 4-2 con dos anotadas, Severino de 5-3 con dos anotadas y tres remolcadas. Los venezolanos Anthony Santander de 5-1 con tres impulsadas, Renato Núñez de 3-2 con una anotada. El cubano José Iglesias de 4-2 con dos producidas.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 4-1.

