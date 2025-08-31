Pedernales: Abinader inaugura planta de tratamiento de agua

PEDERNALES, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento una moderna planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad Cabo Rojo, de esta provincia.

Se trata de la primera obra de este tipo en la historia del desarrollo turístico de la República Dominicana.

La planta, para la cual fueron invertidos RD$1,304 millones, fortalece la infraestructura ambiental y promueve el desarrollo sostenible de la región Sur.

El director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freund Mena, destacó que «esta es la primera vez en la historia del desarrollo turístico nacional que se inaugura un sistema de tal magnitud antes de abrir una sola habitación hotelera».

Explicó que existen proyectos en el país que, después de décadas de haberse iniciado, todavía no cuentan con una planta de tratamiento. «Cabo Rojo será el gran legado de la gestión del presidente Abinader y la obra que sellará su nombre en la historia como el presidente valiente que no solo cambió la realidad socioeconómica del Sur, sino que sembró de esperanza su futuro”, expresó.

«Con esta obra no solo se deja en funcionamiento la planta de tratamiento, sino un sistema integral, que incluye la recolección de aguas residuales de todo el proyecto, la distribución de agua potable a todas las infraestructuras turísticas de proyecto Cabo Rojo. “Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido, contará con agua limpia, bien gestionada, y con un tratamiento responsable de su uso”, enfatizó.

Explicó que «esta planta, construida con fondos propios del Fideicomiso Pro-Pedernales, funcionará en base a lodos activados en modalidad de aireación extendida, un sistema innovador que transforma los contaminantes y produce agua tratada de calidad que puede ser reutilizada en el riego agrícola, como abono o para la generación de composta.

Indicó que «la obra forma parte de las infraestructuras hidrosanitarias, junto a las redes de alcantarillado sanitario y las redes de agua potable, y será la responsable de procesar las aguas residuales generadas en el proyecto, tanto en hoteles, puerto, aeródromo, campo de golf y demás instalaciones, lo que garantizará un manejo integral y sostenible del recurso hídrico».

Agradeció a Abinader la confianza depositada tanto en él como en el equipo del Fideicomiso Pro-Pedernales, destacando que esa fe en su labor ha sido clave para hacer realidad las obras que hoy marcan un antes y un después en el desarrollo de este ambicioso proyecto.

