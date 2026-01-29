PE dispone extradición a EU de dos implicados estafa abuelos

SANTO DOMINMGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a los Estados Unidos de tres dominicanos, dos de ellos acusados de estafar a adultos mayores de estadounidense mediante la denominada “estafa de abuelos”.

Son ellos Louis Júnior Rodríguez Serrano, también identificado como Lowi Júnior Rodríguez Marte, Gerardo Heriberto Núñez Núñez y Wady Joel Díaz Meléndez.

Rodríguez Serrano será procesado en Estados Unidos por asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y fraude postal, así como por lavado de activos.

De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal contactaba a adultos mayores desprevenidos en territorio estadounidense y los engañaba haciéndoles creer que un familiar cercano enfrentaba graves problemas legales, solicitándoles dinero para supuestos pagos de fianzas u otros costos judiciales.

El Ministerio Público ha ejecutado las operaciones Discovery, Discovery 2.0 y la más reciente Discovery 3.0, como parte de su estrategia contra el cibercrimen y el fraude internacional.