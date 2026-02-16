Patronato saluda inauguración Bulevar Estrellas Pablo Claudio

Liceo Musical Pablo Claudio

SAN CRISTOBAL. — El Patronato de la Escuela de Bellas Artes Pablo Claudio expresó júbilo y satisfacción por la inauguración del Bulevar de las Estrellas Pablo Claudio, un espacio que marca un hito en la promoción, reconocimiento y preservación del arte y la cultura en la provincia de San Cristóbal.

La obra fue construida por la Empresa Hidroeléctrica Dominicana (Egheid) y será inaugurada este 20 de febrero 2026, a las 12:30 pm

El Patronato destacó que esta iniciativa representa un acto de justicia histórica, al crear un lugar permanente destinado a honrar a los artistas, gestores culturales y personalidades que han contribuido significativamente al desarrollo cultural de la comunidad.

La Presidenta de El Patronato, Annery de la Cruz, subrayó que San Cristóbal, cuna de grandes talentos, contará ahora con un escenario simbólico que permitirá rendir homenaje en vida y de manera póstuma a quienes han enriquecido la identidad cultural de la provincia, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo colectivo.

Asimismo, valoró que el bulevar no solo será un espacio de reconocimiento, sino también un punto de encuentro para la promoción artística, el turismo cultural y la educación de las nuevas generaciones sobre el legado cultural de la región.

“El Bulevar de las Estrellas Pablo Claudio constituye un tributo permanente al talento sancristobalense y una inspiración para que las futuras generaciones continúen cultivando el arte y la cultura”, expresó el Patronato.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la formación artística y la preservación del patrimonio cultural de San Cristóbal.

La inauguración será este 20 de febrero a las 12:30 pm frente a la Escuela de Bellas Artes Pablo Claudio en la Avenida Libertad.

