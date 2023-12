Patadas voladoras (OPINION)

EL AUTOR es periodista y abogado. Reside en Santo Domingo.

Los candidatos a la presidencia de la República, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, pelean en pareja en contra del presidente Luís Abinader, pero distanciados, uno del otro, porque saben que se juegan la vida si los resultados de las elecciones son los que predicen las encuestas.

Tanto el expresidente Fernández como Abel Martínez, se enfrentan, “máscara contra cabellera,” en un cuadrilátero electoral cerrado con barrotes, donde no puede haber un empate. El que quede en segundo lugar aniquila al tercero que puede sufrir una muerte súbita y desaparecer.

Continuar lanzándole “patadas voladoras” que no tienen ningún impacto al presidente Abinader, es perder el tiempo gastando dinero y energías, porque al expresidente Fernández lo aventaja con más de 30 puntos, y al candidato del PLD con casi 40 puntos, lo cual es imposible darle caza a menos de tres meses de las elecciones municipales y a seis de las congresuales y presidenciales.

“Hombres por los aires, patadas voladoras”, en medio de una campaña electoral, sólo forman parte del show en el circo de los tontos mediáticos con el propósito de crear falsas percepciones en el mercado de los 500 pesos y un “Pica-Pollo”, pero sin resultados tangibles.

Lo inteligente no es pelear con el presidente Abinader, que ya prácticamente tiene ganadas las elecciones con más del 50%; lo sabio, lo que procedería, de cara al futuro, sería tratar de quedar en un sólido segundo lugar, venciendo, no al PRM, sino al PLD que no es cierto que esté fortalecido ni robustecido, como afirma el expresidente Danilo Medina. Por el contrario, el PLD, con Abel Martínez de candidato, está en su peor momento. Aunque, vale la pena señalar que, para las elecciones del 2028, cuando se presentará nuevamente como candidato, Leonel estaría aproximo a los 76 años y cuatro derrotas electorales. Su megalomanía no le permitirá “tirar la toalla”. No mientras respire.

En lo que a mí respecta, el panorama político electoral está totalmente definido: Luís Abinader se reelegirá con más del 50 % de los votos. Leonel Fernández seguirá en segundo lugar con aproximadamente 30%, poco más, poco menos. Abel Martínez en tercero promediando un 15%, poco más, poco menos.

En las municipales el PRM obtendrá la mayoría de las alcaldías y los distritos municipales. Tal vez el PLD se cuele en segundo porque tiene una estructura orgánica fuerte en muchos municipios, no así la Fuerza del Pueblo, que es un partido sin fuerza y sin pueblo.

La correlación de fuerzas en el mercado electoral no cambiará en los próximos cinco o seis meses, a menos que ocurra un fenómeno natural; una guerra mundial o continental que provoque una crisis económica de grandes dimensiones que ponga en peligro la estabilidad y la gobernabilidad global, lo cual no está previsto.

La oposición podrá patalear todo cuanto quiera con denuncias infundadas y fantasmales de fraudes, hackers, reuniones secretas de funcionarios del gobierno con miembros de la Junta Central Electoral, etc., etc. De nada servirán. La gente irá a votar en libertad, masiva y tranquilamente por los candidatos de su preferencia. El gobierno y la JCE garantizan unas elecciones democráticas, libres y transparentes. Así pues, que no cunda el pánico. La suerte está echada. Sin algoritmo, hackers, fraude, robo de urnas, dislocamientos de los electores, y sin fraude.