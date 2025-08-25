Partidos ven sistema educativo de RD está al borde de colapso
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció en rueda de prensa este lunes que el sistema educativo nacional está «al borde del colapso».
De acuerdo con la organización opositora, el 40 por ciento de los estudiantes de los centros públicos no ha recibido los útiles escolares, mientras «llueven las denuncias de utilería incompleta y uniformes de medidas distintas a la que necesita el estudiante».
A esto se agrega la falta de cupos escolares, que ha dejado a unos 300,000 estudiantes sin poder matricularse, «obligando a las ya golpeadas familias a endeudarse para inscribirlos en colegios privados, con rebotes de un lugar a otro buscando una oportunidad, la cantidad de aulas y la adquisición de manera oportuna de los insumos para dar inicio al año escolar».
TAMBIÉN LA FUERZA DEL PUEBLO
Días antes, el también opositor Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que los planteles escolares del país «no están listos para recibir estudiantes».
Según ese partido, hay «una preocupante cantidad de escuelas en mal estado, con grietas, filtraciones, baños dañados y construcciones inconclusas que obligan a los estudiantes a recibir docencia en condiciones inadecuadas, improvisando con aulas móviles, enramadas o divisiones con cartones». EFE
mf/pma
Todas esas denuncias son una venganza contra el partido de gobierno y la Tayota .
Estos come solos del PLD del come tiburon podrido DAÑINO Mierdina y lo de la fuerza del pus del greñu de villa juana **** mentiroso compulsivo Fernandez alia pinocho barry gold, encantador de serpiente
Dan risa parece que asi es que piensan ganar ? Ustedes hablando y luis inagurando
Claro ustedes lo dejaron que hasta los maestro no pasaban los examenes comparen los resultados de los examenes y cuanta intoxicasiones hay con el desayuno escolar que con ustedes era diario rastrero