Partidos ven sistema educativo de RD está al borde de colapso

Dirigentes del PLD en rueda de prensa este 25 de agosto, 2025

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció en rueda de prensa este lunes que el sistema educativo nacional está «al borde del colapso».

De acuerdo con la organización opositora, el 40 por ciento de los estudiantes de los centros públicos no ha recibido los útiles escolares, mientras «llueven las denuncias de utilería incompleta y uniformes de medidas distintas a la que necesita el estudiante».

A esto se agrega la falta de cupos escolares, que ha dejado a unos 300,000 estudiantes sin poder matricularse, «obligando a las ya golpeadas familias a endeudarse para inscribirlos en colegios privados, con rebotes de un lugar a otro buscando una oportunidad, la cantidad de aulas y la adquisición de manera oportuna de los insumos para dar inicio al año escolar».

TAMBIÉN LA FUERZA DEL PUEBLO

Días antes, el también opositor Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que los planteles escolares del país «no están listos para recibir estudiantes».

Según ese partido, hay «una preocupante cantidad de escuelas en mal estado, con grietas, filtraciones, baños dañados y construcciones inconclusas que obligan a los estudiantes a recibir docencia en condiciones inadecuadas, improvisando con aulas móviles, enramadas o divisiones con cartones». EFE

