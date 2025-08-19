Partidos de RD niegan escuelas estén listas para el año escolar

Santo Domingo, 19 ago.- Partidos políticos dominicanos de oposición descartaron hoy que el país esté listo para el inicio del curso escolar el próximo 25 de agosto, como asegura el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que los planteles escolares no están preparados para recibir estudiantes, según expresó su secretaria de Educación, Josefina Pimentel, durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.

Pimentel sostuvo que «la improvisación y la falta de planificación del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no solo comprometen la calidad de la enseñanza, sino que ponen en riesgo la seguridad de maestros y estudiantes en decenas de planteles deteriorados».

Según un documento de FP leído por la también exministra de Educación, el panorama nacional muestra una preocupante cantidad de escuelas en mal estado, con grietas, filtraciones, baños dañados y construcciones inconclusas.

Puntualiza el comunicado que esta situación obliga a los escolares a recibir docencia en condiciones inadecuadas, en aulas móviles improvisadas e incluso, en peores condiciones.

Días atrás, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó como una «emergencia nacional» el sistema educativo público, y alertó que el año escolar comenzará marcado por el deterioro de la infraestructura y la falta de cupos para los estudiantes.

Argumentó que muchas aulas en todo el país se encuentran en condiciones deplorables, mientras otras están a medio construir desde hace años.

Contrario a estos planteamientos, el Gobierno aseguró a inicios de este mes que trabaja de manera acelerada en el mantenimiento de los centros educativos para garantizar que las aulas estén en óptimas condiciones cuando inicie el curso escolar el 25 de agosto.

El domingo pasado el presidente Luis Abinader realizó cambios en su gabinete y designó a Rafael Adolfo Pérez de León como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Inabie es una dependencia del Ministerio de Educación encargada de diseñar y ejecutar políticas orientadas a garantizar el bienestar físico y social de los educandos del sistema público preuniversitario.

La semana pasada, la Asociación Dominicana de Profesores instó a los maestros a integrarse al año escolar a partir de la semana próxima, a la vez que deploró la presunta crisis registrada en el sistema educativo.

En ese sentido, denunció la falta de cupos en las escuelas, de personal docente y las obras paralizadas.

of-am