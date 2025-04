Partido llama a una huelga en RD después de Semana Santa

Carlos Peña al momento de depositar el documento.

SANTO DOMINGO – El Partido Generación de Servidores (GenS) convocó a una huelga nacional para los días martes 22 y miércoles 23 de abril próximos, tan pronto concluya la Semana Santa, en demanda de que el Gobierno deporte inmediatamente a los haitianos indocumentados y el cierre total de la frontera con el vecino país.

La entidad, que lidera Carlos Peña, dice que “estamos convocando este paro nacional de labores para recordar a quienes gobiernan que somos una república, no una monarquía, por lo cual aquí el soberano es el pueblo y no una persona, ni ningún otro poder no importa de donde emane”.

Señaló que la expulsión de los haitianos ilegales tanto del país como del Registro Civil debe ser hecha antes de que se inicie el proceso de renovación de la cédula.

Peña indicó que entre las demandas de los convocantes a la huelga está que se impida que empresas con vínculos haitianos manejen los procesos de emisión de pasaportes y de cédula de identidad personal y electoral.

También, la reducción del 50% a los precios de los combustibles, la tarifa eléctrica, la comida y los servicios, disminución de impuestos a los sectores productivos comenzando con la eliminación del anticipo, reducción de la delincuencia y eliminación de los apagones.

Asimismo, la reducción del dólar a niveles de 5 años atrás, empleos dignos para los dominicanos, dignificar condiciones laborales de los choferes de carros públicos y motociclistas, que los dominicanos disfruten del dinero que tienen puesto en las AFPs y ARS, que aparezcan los miles de dominicanos desaparecidos en los últimos años y se detengan las desapariciones de personas, entre otras cosas.

sp-am