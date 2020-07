Partido FP denuncia exclusión de 17 mil votantes de padrón exterior de la JCE

Gregorio Morrobel y Ramón Santana

NUEVA YORK.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este jueves la exclusión del padrón de la Junta Central Electoral (JCE) de más de 17 mil dominicanos que estaban inscritos para votar en los comicios presidenciales y congresuales de este domingo.

Gregorio Morrobel, coordinador general de campaña en Nueva York de FP, y Ramón Santana, de la Dirección Central (DC) y coordinador en El Bronx, explicaron en rueda de prensa que “en términos porcentuales, esas exclusiones representan el 8.6% del total de los electores, que es de 197 mil 063 en Nueva York y de 78 mil 409 en Nueva Jersey”.

Culpa a JCE

Culparon de ello a la JCE y se quejaron de que ese organismo no hatenido un buen desempeño en lo que ha debido ser un “montaje transparente y neutral de los comicios, como lo prometió al exterior su presidente, Julio César Castaños Guzmán”.

Morrobel cuestionó la inexperiencia de los funcionarios de la JCE designados para los comicios del domingo. “Esa gente se mantiene improvisando, debido a que desconocen los aspectos importantes del montaje del proceso y, al parecer, no fueron bien entrenados”, declaró.

Dijo que “desde que la JCE abrió la opción verifícate en internet, hemos recibido cientos de llamadas de dominicanos que votaron aquí en las elecciones de 2012 y 2016, y ahora no aparecen en el padrón del exterior, sino en el de la República Dominicana”.

Explicó que “al principio pensamos que no era una cantidad importante, por lo que no debía afectar las elecciones, y por eso no habíamos hecho la denuncia”.

Pide investigación

“Sin embargo, ayer (miércoles) recibimos la información de nuestros delegados y técnicos en la JCE de que hay más de 17 mil exclusiones. Eso es algo verdaderamente preocupante, por lo que llamamos a la junta a que investigue cuál es la realidad de esta situación, porque ciertamente tenemos pruebas”, expresó.

Indicó que “los dominicanos excluidos ahora fueron cruzados con otros padrones y ahora desaparecieron de las elecciones 2020”.

“Esto desalienta al elector y vulnera su derecho constitucional, porque la JCE no puede sacar a nadie de un padrón sin que el votante solicite y autorice un cambio de dirección”, subrayó.

Dirigentes PLD se hacen pasar por funcionarios JCE

Reveló también que dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se hacen pasar por funcionarios de la JCE y han estado llamando a votantes para confundirlos con información falsa sobre el lugar donde les corresponde ejercer el sufragio.

“Les están diciendo que fueron cambiados de colegios y dándoles direcciones muy distantes de donde las corresponde votar. Esto es demasiado preocupante, y la JCE tiene que amonestar a cualquier partido que esté incurriendo en este tipo de faltas indebidas”, declaró.

Tienen pruebas

Por su parte, Santana dijo que “tenemos las estadísticas, y estas exclusiones representan el 8.6% del total de votantes que es el equivalente a los más de 17 mil afectados, que están prácticamente extinguidos del padrón, sin ninguna justificación”.

“Queremos hacer saber a la Junta que si quiere datos, ya están localizados, y si están interesados en la solución del problema, estamos dispuestos a colaborar, porque no queremos hacer ruido en relación a eso”, expresó.

Pidió a la JCE en Nueva York que audite el padrón, lo que se puede hacer rápidamente antes del domingo, ya que todos los excluidos están claramente identificados.

