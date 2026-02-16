Partido Comunista elige Aquiles Castro como Secretario General

Aquiles Castro.

SANTO DOMINGO.- El Partido Comunista del Trabajo (PCT) anunció la culminación de su XI Congreso Nacional con la elección de Aquiles Castro como nuevo secretario general, en sustitución de Manuel Salazar.

En documento de prensa indica que Castro es un reconocido militante con trayectoria desde los años 70 y fundador del PCT en 1980, simboliza la unidad inquebrantable del partido.

Castro fue presentado por Salazar, quien ocupó el cargo desde 1994 y contó con la ponderación de Rafael Chaljub Mejía, primer secretario general de la organización (1980-1994).

«Con este relevo el PCT ratifica su compromiso con los principios del marxismo-leninismo y la lucha por una revolución democrática y antiimperialista con perspectiva socialista», indica.

ALERTA SOBRE RETROCESO Y RIESGO DE LA SOBERANIA

Durante el congreso, según dice, la organización realizó un análisis de la situación nacional, en el que alertó sobre lo que considera un retroceso y riesgo en la soberanía nacional y el crecimiento de corrientes conservadoras en la República Dominicana.

«Cuestionamos la presencia de tropas estadounidenses en instalaciones militares y civiles del país, ya que estas acciones representan una amenaza a la independencia nacional y reflejan una política exterior alineada con intereses hegemónicos.

Asimismo, el PCT expresa fuertes críticas a la gestión del gobierno actual, al que atribuye numerosos casos de corrupción y una supuesta actitud de subordinación a los Estados Unidos.

an/am