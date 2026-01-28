PC califica caso SeNaSa como expediente de gran corrupción

SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana (PC) presentó este martes el séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, en el que calificó el caso SeNaSa como un expediente de gran corrupción y criminalidad organizada.

Destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.

Entre los principales hallazgos en el expediente del Ministerio Público, PC cita la creación de una estructura de crimen organizado, obstrucción a la transparencia interna, programas especiales fraudulentos para recibir sobornos, adulteración de los estados financieros y distracción fondos, comprometiendo la solvencia de SENASA.

El expediente también atribuye sobornos por más de cuatro mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.

PROGRAMAS PARA DESVIO DE FONDOS

El Ministerio Público documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó entregas iniciales de RD$100 millones, transferencias por RD$529 mil millones, nuevas entregas en efectivo por RD$536 mil millones, pagos totales de sobornos por RD$1,165 millones hasta 2024

Asimismo, el expediente recoge la afirmación de que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.

Señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización. Este esquema habría generado sobornos adicionales por RD$1,621 millones 337 mil 217.

ALTERACION ESTADOS FINANCIEROS

Sostiene que durante la gestión de Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”. Se describe un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.

Una comisión interna encontró posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,341 millones, desmontando los estados enviados previamente.

INGRESOS ILICITOS DE HAZIM

La investigación atribuye ingresos ilícitos a Hazim por aproximadamente RD$2,881 millones e incluye la adquisición de bienes de lujo a través de empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.

PC explicó que el objetivo del documento es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un proceso penal de alto impacto público.

Hasta 2020 SENASA era descrito como un modelo de gestión. Según el informe, “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”.

De manera explícita, el informe aclara que la síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, valoraciones, cifras y calificativos jurídicos contenidos en los hallazgos corresponden al expediente penal y no constituyen valoraciones propias de Participación Ciudadana.