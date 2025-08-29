PLD lamenta «tormentosa» apertura del año escolar en RD

SANTO DOMINGO.- Melanio Paredes, exministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) declaró la gestión del presidente Luis Abinader ha invertido 135 mil millones de pesos más que en los ocho años del expresidente Danilo Medina.

Explicó que en el gobierno de Medina se invirtió 1 billón 110 mil millones de pesos y en los cinco años de Abinader se han invertido 1 billón 266 mil millones de pesos.

“Es decir, 135 mil millones de pesos más en cinco años, que lo que gastó Danilo Medina en sus ocho años de gobierno”, declaró en el programa El Sol de la Mañana.

EN AÑO ESCOLAR 2019-2020 SE MATRICULARON MAS DE DOS MILLONES

Refirió que en el año escolar 2019-2020, en el gobierno de PLD se matricularon 2 millones 58,675 estudiantes y en el 2025 se inscribieron 2 millones 3,896, significando una reducción de 55,578 alumnos.

Asimismo, señaló que la inversión por alumnos en el gobierno de Medina era de 1,577 dólares y ahora es de 2.438, es decir, 861 dólares más.

En cuanto a la inversión en infraestructura, Paredes indicó que en ocho años Danilo Medina construyó 22 mil aulas nuevas y reparó unas 4 mil, para un total de 26 mil aulas.

PLD CONSTRUYO EN DOS PERIODOS 26 MIL AULAS

“En total el gobierno del PLD construyó en dos períodos presidenciales 26 mil aulas y en cinco años apenas ha construido 2,900 aulas”, señaló.

Agregó que a esto se suma el hecho de que a finales de julio se había ejecutado el 2% de un presupuesto de 11 mil millones de pesos asignados para el 2025.

“Si hubieran ejecutado los 11,000 millones, habría 2,200 aulas al costo de 105 mil dólares por cada una, que es el precio actual, promedio que siguió el gobierno de Danilo Medina”, manifestó el ex ministro de Educación.

