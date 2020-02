“Parasite” arrasa en los Óscar con cuatro premios, incluido mejor película

Bong-Joon Ho

LOS ANGELES.- La cinta surcoreana «Parasite» arrasó en los Óscar al llevarse cuatro premios, entre ellos los de mejor película y mejor película internacional, que la situaron por delante de la otra favorita, «1917», que ganó tres estatuillas.

Es la primera vez en la historia de los Óscar que un título gana los premios a mejor película y a mejor película internacional. Aunque diez filmes anteriormente habían logrado esta doble nominación -entre ellos «Life is Beautiful», en 1998, y «Roma», en 2018-, ninguna se había llevado los dos premios hasta ahora.

El enorme fenómeno de «Parasite» se llevó hoy además los premios al mejor director para Bong Joon-ho y mejor guion original, que compartió el cineasta con Jin Won Han.

El drama bélico «1917», que llegaba a los Óscar como la gran favorita, se tuvo que conformar con tres estatuillas: mejor fotografía, mejores efectos especiales y mejor mezcla de sonido.

Por detrás de «Parasite» y «1917» se situaron «Joker», «Once Upon a Time… in Hollywood» y «Ford v Ferrari», todas ellas con dos galardones por cabeza.

«Estoy sin palabras. Nunca nos imaginamos que esto sucedería. Estamos muy felices», afirmó sobre el escenario Sin-ae Kwak, productora de «Parasite».

«Siento que un momento muy oportuno en la historia está sucediendo ahora mismo», añadió.

Las categorías interpretativas de la 92 edición de los Óscar cumplieron con lo que marcaban las quinielas.

Joaquin Phoenix triunfó como mejor actor por «Joker» y Renée Zellweger se coronó como mejor actriz por «Judy».

Además, Laura Dern, por «Marriage Story», y Brad Pitt, por «Once Upon a Time… in Hollywood», se llevaron los Óscar de mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente.

Antonio Banderas; «Dolor y gloria», de Pedro Almodóvar, y la cinta de animación «Klaus», de Sergio Pablos, que eran las tres opciones españolas en los Óscar, no pudieron llevarse la victoria en la gala.

Tampoco hubo triunfos latinoamericanos por celebrar esta noche.

La brasileña Petra Costa estaba nominada al mejor documental por «The Edge of Democracy»; la mexicana Mayes C. Rubeo optaba al Óscar a mejor vestuario por «Jojo Rabbit»; el mexicano Rodrigo Prieto buscaba el premio a mejor fotografía por «The Irishman»; y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda no ganaron por los efectos especiales de esa misma cinta.

of-am