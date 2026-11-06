Paraguay: Ordenan prisión del expresidente Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay ordenó prisión domiciliaria para Peña tras un juicio político este viernes en el Senado.

ASUNCIÓN, Paraguay. – La Policía Nacional de Paraguay confirmó este viernes que el expresidente Santiago Peña se encuentra oficialmente detenido en su residencia, por disposición de la Fiscalía, horas después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político, en medio del escándalo financiero relacionado con el cierre del Ueno Bank.

«Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se le puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio», informó un oficial de la Policía a periodistas frente a la residencia del exmandatario.

La orden de arresto establece que Peña deberá permanecer bajo detención domiciliaria hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público, específicamente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en Asunción.

ORDEN DE DETENCIÓN Y OTROS IMPLICADOS

La fiscal Silvia González confirmó que las autoridades comprobaron que Peña se encontraba en su residencia y procedieron a notificarle formalmente la medida.

El documento judicial también dispone la detención de Carlos Carvallo Spalding, quien dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el pasado martes, cuando presentó su renuncia en medio del escándalo relacionado con el presunto vaciamiento del Ueno Bank.

MANIFESTANTES EXIGEN SU INGRESO A PRISIÓN

Imágenes difundidas por la televisión local mostraron a una veintena de agentes policiales custodiando la residencia del exgobernante, mientras manifestantes reclamaban que fuera trasladado a una cárcel.

«El pueblo exige que vaya a la cárcel. Nos vamos a quedar en vigilia para que no se vaya y duerma tras las rejas», expresó una mujer identificada como Andrea Salazar.

CRISIS FINANCIERA Y PREOCUPACIÓN DE AHORRANTES

La crisis paraguaya se desencadenó luego de que el Banco Central ordenara un procedimiento de resolución del Ueno Bank, entidad que cuenta con 2.94 millones de clientes en un país de aproximadamente 6.1 millones de habitantes.

La situación generó preocupación entre miles de ahorrantes que denunciaron dificultades para acceder a sus fondos, incluidos unos 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales entidades de pensiones del país.

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