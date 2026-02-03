¿Para qué sirve Dios?

EL AUTOR es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach.

Dios, ese ser iluminado y sobrio de sabiduría. Ese al que por las noches invocamos y se nos acerca en un discreto silencio, desde donde solo se escuchan nuestras miradas.

Esa luz que nos acompaña en las soledades y en los turbios momentos en los que nadie acude a nuestro amparo. Esa mano transparente que nos toca la frente.

¿Para qué sirve Dios? Muchos preguntan y se ufanan de su sutil transparencia, de su ausencia visual y de su muda voz: imperceptible, relajada e inaudible.

¿Dónde está?, se preguntan sin encontrar respuesta, añadiendo a su existencia otro misterio más de siglos y siglos, de desiertos y acantilados vacíos. Él está “en todas partes”, y todavía preguntan dónde.

¿Para qué sirve “ese ser” que todo lo ha creado, dejándonos abandonados en el Edén, construido con un libre albedrío “riesgoso”, exigiéndonos una fe ciega ante tantos acertijos?

Nos hemos habituado a pedirle a “la nada” ante los abismos de la vida y sus absurdas pruebas, que solo garantizan una muerte segura, dejando perdido todo lo obtenido.

Dios sirve para eso: para esperanzas e ilusiones ante un final premeditado, ante el vacío existencial al que llegaremos “ese día”, el último.

Nos da la única opción que nos hemos creado como un aliento después del desaliento, como esa negación ante el final de nuestro fin. Esa “otra puerta” que se abre a la conciencia revolucionaria que se niega a morir.

Para eso sirve Dios: para mantenernos vivos después de muertos y liberados de esta cadena receptora de heridas y sentimientos egoístas y mezquinos.

Lo puro, lo inmaculado y lo “perfecto”. Nos ha creado a “su semejanza”; esperemos que nos reciba compasivo y que no se haya olvidado de que somos lo que fuimos gracias a su poder divino y a su meticulosa agenda de destinos.

¿Para qué sirve Dios? Seguiremos preguntándonos cuando arribemos a su morada y despertemos de este sueño en el que “él” nos había asignado todo lo acontecido, mientras gustoso nos observaba como un niño por las tardes, viendo sus muñequitos preferidos.

¡Salud!

Mínimo Sirvero

