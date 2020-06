Para acabar con este asco, votemos por Luis Abinader

1 – ¡Wao querido Miguel!; he quedado anonadada después de leer lo que le respondiste al “peje”. Me encantó como defendiste tu madre porque una madre, es una madre ¡Gloria a Dios!

También me alegró lo que le respondiste al rastrero, que no es más que eso, un rastrero. Me fascinó esa parte en que le dices que no tienes por qué apoyar todos los abusos y crímenes que comete el imperio yanqui.

2 – Miguel, te recomiendo que te cuides, que tengas un poco de prudencia, que no le conteste a este tipo de gente. No desperdicies tus energías en basuras como esas, que no entienden ni entenderán lo que tú quieres transmitir en tus escritos. El mundo está lleno de eso, de engaño, de mentirosos, de salvajes, de ignorantes, de brutos, de gente que se vende por nada; ¡coño, de gente que le vende su alma al diablo!, como la han vendido todos estos malditos políticos, en aras de nada; porque dime ¿qué van a hacer con tanto dinero, atacando y destruyendo el país donde vivimos, atacando y destruyendo el sistema ecológico, el sistema del Medio Ambiente, destruyendolo todo? ¡Coño!, Toda esta destrucción ha sido como un gran incendio que ha ido arrasando, consumiendo y carcomiendo todo lo que encuentran a su paso. Aquí, todo es desvergüenza y corrupción. El robo de los funcionarios es una cosa que espanta, y el sistema de justicia y la delincuencia en la calle, dan miedo. Querido Miguel, aquí los empleados públicos se han convertido en delincuentes. En cualquier oficina, si tu no das dinero no puedes resolver ningún problema, porque te la ponen en chino.

3 – ¡Oh Santo Dios! Miguel, estoy hastiada de lo que estamos viviendo. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia, porque esta vorágine de maldad, que se ha levantado en el hombre desgraciadamente no va a terminar. Miguel, esto es una cosa terrible. Solo Dios puede tener misericordia de nuestro pueblo, de nuestros viejos, de nuestros hijos y nietos que están creciendo sobre esta maledicencia y los ejemplos de estas escorias.

La juventud el PLD la ha destruido, la ha empujado a los vicios y a la delincuencia, y a la gente pobre, también la han metido a parásitos con eso de darles dádivas sin trabajar con la malévola intención de controlarlos.

4 – ¡Miguel, que sociedad esta, que desesperación, que impotencia tan grande, que tristeza, cuanto dolor, cuanta rabia, cuánta impotencia! Esta gente ha hecho de este país un infierno, cuando esto debiera de ser un paraíso. Miguel, el daño que esta basura de gente le ha causado a este país, no lo pagan ni con la muerte más espantosa. Miguel, esto está podrido. Esta gente son unos hijos de la gran puta; en su mayoría están metidos de pies a cabeza en el narcotráfico y en el lavado de dinero y en todo lo que sea mafia.

5 – Miguel, en un par de años, nosotros estaremos viejos y estaremos entregando el país a nuestros relevos; ¿y que van a heredar ellos? ¿Qué le dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos? Le dejaremos un país endeudado, y moral y ecológicamente destruido. Le dejaremos una mierda de país, en lo que nosotros tenemos gran culpa por haberlo permitido.

6 – Es muy penoso lo que está pasando en el mundo entero, y particularmente en nuestro país. Esto es un desastre que deprime, que mata el alma. Aquí no hay esperanzas. Estos políticos han acabado con este país. Esta gente no tiene vergüenza. Son todos unos malditos depravados, unos ladrones.

Esto da grima. Esto es un asco.

7 – Yo sé que tus escritos te sirven de válvula de escape, porque con toda esa presión ebullendo dentro de ti, si no escribieras te explotaría. Yo al igual que tú sufro mucho al ver impotente este desastre que está ocurriendo aquí y en el mundo. Yo no puedo escribir como tú; Dios no me dio ese don, y mi válvula de escape es llorar, orar y protestar con los grupos que se lanzan a la calle como “Marcha Verde” y las multitudes que se toman la “Plaza de la Bandera”, y hasta dar cacerolazos. Aquí, hasta mis nietos dan cacerolazos.

8 – Tus escritos me dan mucha fortaleza, alivian mis penas y controlan en algo en animal que todos tenemos dentro y que esta gente ha despertado de manera brutal. Tú dices las cosas que yo quisiera decir, y que alguien tiene que decir, y eso me consuela, y que bueno que seas tú, mi amigo y hermano del alma.

9 – Pero cuídate Miguel, que no te pase nada, que el señor te bendiga y te proteja con su manto, así como las gallinas protegen a sus polluelos bajo sus alas. Que Dios te proteja de toda la maldad que impera en este asqueroso mundo. Te reitero mi amor y el de toda mi familia. Aquí todos vamos a votar por Luis Abinader – no queda de otra – si queremos echar del poder a estos canallas que han causado tanta tristeza y destrucción, a tal punto que han acabado con la felicidad de este pueblo.

10 – El texto anterior es una transcripción del audio que me envió mi amiga y hermana Sandra. Su indignación, su impotencia es la que están viviendo millones de dominicanos que aman a su patria, y que están consciente que salir del PLD, es por ahora la única opción que tenemos para un “Cambio” en nuestra amada República Dominicana, que quiera Dios que sea con votos, para que no sea con balas, puesto que vemos, que el peledeismo danilista está maniobrando y maquinando, para por las malas, quedarse en el poder.

11 – Después de Sandra, toca a mi persona, hablarle a mi pueblo para decirle:

Pueblo mío…

¡Votemos contra esta indecencia, contra esta perversidad que significa el PLD!

¡Votemos contra estos ladrones, contra esta afrenta al país!

¡Votemos, contra estas lacras, contra estas escorias, contras estas basuras!

¡Votemos contra estos mal nacidos, contra estos endemoniados!

12 – ¡Votemos contra estas víboras, contra estos buitres, contra estas ratas que son el PLD!

¡Votemos contra estos bandidos, contra estos degenerados!

¡Votemos contra esta barbarie, contra estos infames, contra estos cobardes!

¡Votemos contra estos corruptos, contra estos canallas, contra estos perversos!

13 – ¡Conjuremos estos vómitos, estas nauseas, este asco que se hace llamar PLD!. Votemos por Luis Abinader!

El que tenga oídos que oiga…