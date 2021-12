Papel de una madre soltera

LA AUTORA.

POR: RAMONA BOURDIERD

Siempre se ha observado que las madres juegan un papel fundamental en la vida de sus hijos.

Cuando un niño se enferma quien lo lleva al médico es la madre, cuando en la escuela pasa algo quien se presenta casi siempre es su mamá, es la que está más pendiente en todo sentido.

Pero lamentablemente no es tomada en cuenta por su esfuerzo realizado. En los empleos no le interesa que sus niños se enfermen, ni tiene ninguna importancia que deben tener un día u medio día libre para asistir a una reunión escolar.

Esta dama de hierro nunca puede bajar la cabeza, siempre trata de ser la más fuerte, la que nada le afecta al frente de sus niños, la que nunca se puede enfermar menos acostarse, ya que debe estar pendiente al cuidado de su vástago. ¿no debería la madre tener un mejor trato en todo lugar especial en los empleos? Si. debieran tenerlo, pero pocas empresas piensan en una mujer, debe enfrentar al dejar en casa su retoño avece solo porque el sueldo no da para pagar a una persona que le cuide sus niños. Pero debe salir a buscar el sustento de su hogar.

¿toman en cuenta los altos funcionarios la madre soltera? No lo creo. Esa flor tan preciosa llamada madre, aunque tenga su esposo al lado es la que siempre está pendiente a lo mínimo en el hogar, a su compañero sentimental y los hijos.

Esa prenda preciosa es la que primero se levanta y la última en acostarse, porque se queda chequeando que todo esté nítido para inicial el día siguiente.

Mami deja hasta de alimentarse para darle de comer a los hijos, muchas veces si estudia lo suspende porque no pude seguir, porque su familia es más importante y no tiene tiempo ni dinero para seguir estudiando; prefiere darles la oportunidad a sus niños de ayudarle he impulsarlo a tener una buena educación y un mejor futuro.

Sin una verdadera madre luchadora que se esfuerza por el futuro de sus hijos no tendríamos tantos jóvenes brillantes ejemplares.

