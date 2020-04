Papel de medios, periodistas y comunicadores contrarios al Gobierno

Desde que pasaron los tiempos de la Era de Trujillo, con solo algunas contrariedades en determinados momentos y, quizás por decisión propia de uno u otro ejecutivo gubernamental o militar, los periodistas y comunicadores dominicanos hemos tenido la facultad de decir lo que nos llegue a la mente en contra de cualquiera de los funcionarios y hasta del Presidente del Gobierno de turno.

Esta maravillosa bendición ha sido mega aprovechada de forma muy especial por los contrarios a los Gobiernos del PLD y, en la actualidad, de manera particular en contra del Lic. Danilo Medina y sus Funcionarios.

Basta con ponernos a escuchar la radio, ver la televisión o leer los periódicos impresos o digitales, para encontrar cualquier cantidad de improperios, malas palabras y hasta amenazas directas en contra de tal o cual Ejecutivo Estatal.

La maledicencia y el odio que expresan en sus palabras son una viva expresión de sus sentimientos personales y el de los intereses que representan.

Aunque no se especifica de manera directa y, en algunos casos se quiere ocultar la realidad, hay canales de televisión en los que todos, o la generalidad de sus programas de comentarios y análisis de las noticias, tienen como principal objetivo hacerle la contra al Gobierno.

En estos casos, los Periodistas y Comunicadores que desarrollan sus programas en los mismos son pre-seleccionados y, casi adiestrados, para que, sin importar que sea lo que el Estado presente como una gran bendición para nuestro país, ellos le busquen y encuentren una manera de desacreditarlo.

El mejor ejemplo de esta situación la vivimos cuando el Presidente Danilo Medina se dirige al país y se buscan “Analistas”, Comunicadores y Periodistas, para que den sus pareceres de lo dicho por el mismo.

Sin tener mucho que aclarar, señalar tal o cual canal de televisión o programa en particular, los que quieren escuchar todo los opuestos y críticas negativas posibles a lo señalado por el Mandatario, solo tienen que poner el panel donde participan las personas, que ya todos sabemos, se caracterizan por atacar al Gobierno.

En algunos programas de panel, que se transmiten por la radio y la televisión de manera simultánea, y que presentan una amalgama de colores políticos entre sus comentaristas, se da una situación hasta jocosa, tanto cuando tratan los mismos temas que unos alaban y otros degradan, como cuando llevan a alguien que vaya a hablar bien de las ejecutorias gubernamentales o que, de manera desinteresada y sin cobrar un centavo, trate de hacer algo en beneficio del país.

En ocasiones los contrarios al Gobierno, en su afán de denostar al entrevistado o contradecir al compañero de panel que acaba de expresar que lo que hizo el Gobierno es bueno, interrumpen las intervenciones o hacen preguntas sin sentido.

Sencillamente lo que pretenden hacer es ridiculizar a quienes están hablando bien de las ejecutorias estatales sin importarles, en lo más mínimo, que su participación se vea claramente fuera de contexto.

Yo entiendo que no estén contentos con que el Gobierno haga bien su trabajo y que traten de demostrar que es diferente la realidad a lo expresado por el Estado, pero, en ocasiones se pasan de la raya y llevan noticias negativas a la colectividad, las cuales, no solo les hacen daño al Presidente de turno, si no que afectan al país en general.

Esta situación se da sobre todo en los noticieros de la televisión que no son afines al Gobierno, donde las informaciones sobre cualquier mínimo detalle negativo, son exageradas a lo extremo con el único objetivo de dañar la imagen del Presidente, del Funcionario relacionado a la información o al partido de Gobierno.

Los casos más notables se manifiestan en los corresponsales de medios extranjeros, los cuales, en su afán de denostar al Gobierno de turno, llevan a en sus informaciones una serie de aspectos negativos que les hacen más daño al país en general, que al Gobierno en particular.

Lamentablemente, a esos periodistas, comunicadores o medios, no les importa un comino el bienestar de la República Dominicana.

Su único objetivo es dañar la imagen del Gobierno de turno, con la finalidad de que el partido al cual son adeptos tenga la posibilidad de llegar al poder y ellos ocupar los lugares de la administración pública que tienen los que gobiernan.

Gracias a Dios, la ciudadanía no es tonta y, si bien es cierto que hay muchas personas que se dejan influenciar de esos malos dominicanos que, arropados con la bandera del periodismo y de la libertad de expresión, le hacen mucho daño a nuestra Patria; no menos cierto es, que cada día hay más personas que están conscientes de cuales son sus intenciones y no les hacen caso, les ignoran o, como yo, sencillamente dejan de ver o escuchar sus programas y no leen lo que escriben.

Esto último, aunque parezca contraproducente, pues es bueno verlo todo para saber quien es quien y conocer sus artimañas.

La cuestión es, que la mayoría de la ciudadanía, también al igual que yo, se pregunta, que sentido tiene ver, escuchar o leerlos, ya que todos sabemos cual es el papel que juegan los medios, periodistas y comunicadores contrarios al Gobierno de turno.

JPM/of-am