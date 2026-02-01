Papa preocupado por situación entre Estados Unidos e isla Cuba

León XIV

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV expresó este domingo preocupación por la situación entre Estados Unidos y Cuba y rechazó la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a la isla.

«He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y EE.UU., dos países vecinos», aseguró el sumo pontífice desde el Palacio Apostólico al terminar la misa dominical, pidiendo a la Virgen de la Caridad del Cobre que «proteja a todos los hijos de esa amada tierra».

En este sentido, se unió al mensaje de los obispos cubanos, «invitando a todos los responsables a promover el diálogo sincero y efectivo, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano».

La jornada anterior, los obispos católicos de Cuba expresaron en una carta conjunta su profunda preocupación por el deterioro de la situación y advirtieron del riesgo de un mayor colapso tras las decisiones de la Administración estadounidense. Asimismo, reiteraron que la solución al conflicto debe hacerse por el camino «del diálogo y la diplomacia, nunca la coerción».

El jueves, el mandatario estadounidense firmó un decreto que le permite imponer aranceles a las importaciones de productos de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. El mandatario argumentó que la isla «constituye una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad y política exterior de EE.UU.

Posteriormente, Trump aseguró que no pretendía «ahogar» a la nación caribeña con esto. «No, no es mi intención, pero parece que es algo que, simplemente, no va a poder sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir», sostuvo al ser consultado por la prensa sobre el tema, sin mencionar los bien documentados efectos del bloqueo que la Casa Blanca le impuso hace más de seis décadas.

Desde La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

jt-am