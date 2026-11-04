Paniagua y Reyes regresan de Dakar con valiosa experiencia

DIAMNIADIO, Senegal.– Aunque no lograron subir al podio en el torneo de voleibol de playa de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, las dominicanas Zoe Paniagua y Yerelín Reyes regresan de Senegal con una valiosa experiencia internacional que consideran fundamental para continuar su desarrollo deportivo.

La novena posición alcanzada en la competencia representa un resultado significativo para ambas atletas y su entrenador, Alexander Massó, quienes valoraron la participación como un impulso para seguir creciendo y elevar su nivel competitivo.

«Es muy agradable sentir que el esfuerzo de nosotras y, sobre todo, del entrenador valió la pena. Estoy muy agradecida y emocionada por este noveno puesto», manifestó Paniagua al evaluar su actuación.

De su lado, Reyes, quien se integró al equipo de voleibol de playa en abril pasado, aseguró que la experiencia representa una motivación adicional para continuar trabajando y mejorar sus condiciones frente a rivales de mayor nivel.

«Este resultado me da más aliento para dar lo mejor de mí en los entrenamientos y así desarrollarme. Seguiré entrenando fuerte y nunca le bajaré. Me gustó haber jugado contra estos equipos de nuestra misma categoría, pero con mayor nivel», expresó Yerelín.

EL ENTRENADOR VALORA LA EXPERIENCIA

El entrenador Alexander Massó también manifestó su satisfacción con el desempeño de sus dirigidas y destacó que los resultados obtenidos en Dakar son fruto de varios meses de preparación.

Asimismo, consideró importante que las jugadoras hayan tenido la oportunidad de observar de cerca el nivel competitivo de otras selecciones, sus métodos de preparación y las exigencias de sus entrenamientos.

«Ellas han podido ver con sus propios ojos la calidad de los demás equipos, cómo se preparan y toda la exigencia que conllevan sus entrenamientos para estar dentro de los mejores», señaló el técnico de origen cubano.

DESEMPEÑO EN LA COMPETENCIA

Paniagua y Reyes finalizaron el torneo con dos victorias y dos derrotas, en lo que constituyó la primera participación de una pareja dominicana de voleibol de playa en unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

Las quisqueyanas avanzaron a la segunda ronda tras vencer a las representaciones de Malasia y Cabo Verde durante la fase preliminar, aunque posteriormente cayeron frente a Senegal.

Su participación concluyó en los octavos de final, instancia en la que fueron derrotadas por las argentinas Ángeles Frascaroli e Isabella García.

Más allá de la posición alcanzada, la experiencia adquirida en Dakar representa una oportunidad de crecimiento para las dos jóvenes atletas, que regresan con nuevos aprendizajes y el compromiso de continuar trabajando para alcanzar mayores resultados en el escenario internacional.

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