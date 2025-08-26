Pandilleros en Haití quemaron 22 blindados enviados por EEUU

Puerto Príncipe, 26 ago.- La coalición de pandillas que mantiene en jaque a la Policía Nacional de Haití, al Ejército y a las tropas extranjeras quemó hasta hoy a 22 blindados enviados por Estados Unidos.

De acuerdo con el diario digital Haití Libre, solo 64 vehículos, el 58 por ciento, siguen operativos, mientras que otros 24, 22 por ciento están averiados.

El plan de los delincuentes contra esas máquinas de hierro sigue dando resultados, pues cavan zanjas en los caminos, la cubren con tablones y luego colocan los adoquines.

Esta táctica de destruir los blindados con trampas rústicas hace más peligrosas las rutinas de vigilancia.

Para las tropas extranjeras, sería muy complejo patrullar un país desconocido a base de infantería urbana.

Los pandilleros cuando neutralizan un vehículo fortificado se apropian del armamento, municiones y equipos de comunicación, luego, para dar conocer su fechoría a sus adversarios locales y foráneos cuelgan en las redes sociales videos de los blindados envueltos en llamas con una densa columna de humo negro.

La táctica contra estos vehículo trajo de vuelta la moda del coctel Molotov.

Estados Unidos -considerado aquí el culpable del caos que vive la nación caribeña- envió ingenios tipo MaxxPro.

Fuentes militares señalan que el International MaxxPro es un vehículo de ruedas blindado para transporte de personal, el cual está protegido contra las minas y emboscadas.

Este se comenzó a fabricar en 2007 y es muy utilizado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, pero ya los pandilleros tienen planeado acabar con todo ese parque motorizado.

of-am