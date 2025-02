Panamá no renovará con China memorándum de Ruta de la Seda

CIUDAD DE PANAMA.- Tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su país no renovará el memorándum de entendimiento de la ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta’, firmado con China en 2017.

«El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la Ruta de la Seda (‘Belt and Road Iniciative’) no será renovado por mi Gobierno. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en uno o dos años la renovación porque es cada tres», declaró Mulino durante una rueda de prensa.

Mientras, el comunicado del Departamento de Estado estadounidense precisó que Rubio comunicó a Mulino y al ministro de Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, la postura del presidente Donald Trump de que «la actual posición de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del canal de Panamá es una amenaza para el canal y representa una violación del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del canal de Panamá».

«El secretario Rubio dejó claro que este ‘statu quo’ es inaceptable y que, en ausencia de cambios inmediatos, obligaría a Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos en virtud del tratado», reza el comunicado.

«No cabe duda de que el canal es operado por Panamá»

Durante su rueda de prensa, Mulino precisó también que «no cabe duda de que el canal es operado por Panamá y lo seguirá siendo». «No creo que haya habido discrepancia en eso», agregó. El mandatario afirmó en general que la reunión ha sido «altamente respetuosa y cordial».

«El canal es operado por nuestro país, el presidente [Trump] tiene su opinión sobre la presencia de China, y eso no lo puedo cambiar. Yo no me puedo meter en el canal por su autonomía constitucional», manifestó. El líder explicó que los puertos chinos son auditados por la autoridad panameña.

En este sentido, reiteró que «los panameños pueden estar tranquilos, no hay amenazas sobre el control del canal o intervención militar de Estados Unidos y eso quedó claro con el secretario de Estado». «La soberanía de Panamá no está en cuestión», aseveró Mulino.

¿Qué es la ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta’?

La ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta’, conocida también como ‘Nueva Ruta de la Seda’, fue propuesta por el presidente chino, Xi Jinping, en 2013. En el marco de la iniciativa, se adelantan proyectos para intensificar la integración económica regional, desarrollar la infraestructura de transporte, eliminar barreras para inversiones y comercio y aumentar la cooperación en el ámbito humanitario.

En el marco de un foro dedicado al 10.º aniversario del proyecto, el mandatario chino precisó que el alcance de la iniciativa «se expande por el continente eurasiático, por África y América Latina», y agregó que más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales suscribieron documentos en el contexto de la iniciativa.