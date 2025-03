Paliza dice Raquel Peña tiene derecho aspirar a la Presidencia

SANTO DOMINGO.-El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, afirmó hoy que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, tiene todas las condiciones el derecho de aspirar a la Presidencia de la República.

«Doña Raquel todavía no ha expresado que presentara un proyecto presidencial especifico y no estoy diciendo que no lo haga, ella reúne las condiciones y el derecho de hacerlo, sin embrago, hasta el momento no ha expresado de manera publica un proyecto de esa naturaleza», sostuvo.

PROYECTOS PRESIDENCIALES EN EL PRM SON PREMATUROS

Entrevistado en Sol de la Mañana del grupo RCC Media dijo, sin embargo, que son prematuros los proyectos presidenciales dentro del gobernante Partido Revolucionario Moderno.

Aclaró que el presidente Luis Abinader no se involucraría en las candidaturas como en casos del pasado.

«En esos espacios sobre todo los escenarios que se ha dado en la vida política y publica de Republica Dominicana, cuando por primera vez en la historia un presidente en ejercicio deja sentado claramente la idea de que no presentará un proyecto al futuro, genera reacciones diversas nunca antes vistas», dijo.

SUEÑA CON SER PRESIDENTA

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ha expresado que sueña con subir la escalinatas del Palacio Nacional como presidenta de la República.

Peña hizo estas declaraciones al ser invitada de la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol (FASA) en la décimo primera versión del “Desayuno– Conferencia Empresarial Manuel Arsenio Ureña”, en la Ciudad Corazón, donde trató el tema ¨Mujeres líderes impulsando economías sostenibles¨.

an/am