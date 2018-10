Pabellón de la Fama reconocerá trayectoria Ernesto Jerez

SANTO DOMINGO. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano reconocerá la trayectoria del afamado narrador dominicano Ernesto Jerez, quien labora en las transmisiones de la cadena norteamericana ESPN.

Jerez recibirá un tributo en ocasión de la celebración del 52 Ceremonial de Exaltación del Pabellón de la Fama, que se efectuará el domingo 11 de noviembre a partir de las 10.00 de la mañana, en el Auditórium principal de la institución, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La información la ofreció el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama, quien dijo que la para la entidad será un honor resaltar los logros del profesional del micrófono nativo de Santiago de los Caballeros.

Jerez es un veterano periodista de televisión y se desempeña como narrador principal en las transmisiones del béisbol de Grandes Ligas de la cadena ESPN.

Desempeña su labor para Sunday Night Baseball de ESPN y para ESPN Internacional desde el año de 1995.

Desde su ingreso a ESPN ha narrado y comentado en miles de partidos, incluyendo los juegos del Partido de Estrellas de las Grandes Ligas desde 1998 y en cada Serie Mundial desde 1997.

También para la misma cadena ESPN en español, el destacado periodista dominicano narró en las semifinales y el juego de campeonato del Clásico Mundial de Béisbol en los años 2016, 2019, 2013 y 2017, respectivamente.

Además de su rol como comentarista y narrador de Grandes Ligas, Jerez es la voz de la transmisión del béisbol invernal de la República Dominicana, las Series del Caribe y conduce la ceremonia de la edición de invierno del programa semanal Béisbol Esta Noche (Baseball Tonight.

De igual manera, labora como comentarista para el Juego de Estrellas y la final de la Liga Mexicana de Béisbol para ESPN para América Latina.

Su desempeñó como narrador de ESPN también abarca las transmisiones de los partidos de la NBA y del baloncesto universitario. Por su capacidad, llegó a conducir el programa Perfiles, basado en una serie de relatos sobre la vida de los atletas latinoamericanos dentro y fuera de los escenarios de competencia.

En 1995, Ernesto Jerez amplió sus funciones de comentarista a la edición internacional de Sportcenter y desde septiembre del 2012 es el conductor de Firma ESPN para ESPN Deportes Radio Nueva York, en frecuencia 1050 de amplitud modulada.

Previo a su ingreso a ESPN, Jerez trabajó para diversas organizaciones de cable y televisión, incluyendo Discovery Channel, WCVB y WINI-TV en Boston. El dominicano es un egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde se graduó en 1991 con una licenciatura en negocios.

En 1995 se graduó en la Northeast Broadcast School, hoy la Massachussetts School of Communications, con sede en Boston.

Próximos inmortales

En la version 52 del Pabellón de la Fama serán exaltados los ex jugadores de Grandes Ligas Tony Batista, Pedro Julio Astacio y José Mesa, el ex selección nacional de béisbol y softbol Pedro Gómez, la ex pesista Guillermina Candelario, el ex judoka José Vicbart Geraldino, Tito Horford, primer dominicano en jugar en la NBA; Yudelkis Bautista otrora estrella de la selección dominicana de voleibol, además de los deportistas Héctor -Cuqui- Acevedo y Rafael -Fey- Duquela, quienes serán inmortalizados como propulsores.

of-am