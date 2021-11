Pabellón de la Fama 2021 eleva a inmortales a ocho deportistas

Los nuevos inmortales.

Santo Domingo, 15 nov.- El doble medallista de oro olímpico Félix ‘Súper’ Sánchez y el exbeisbolista David ‘Big Papi’ Ortiz encabezaron el grupo de deportistas que fueron exaltados al Pabellón de la Fama del deporte dominicano.

La ceremonia también elevó a la inmortalidad deportiva al medallista de plata olímpico Gabriel Mercedes, así como a los expeloteros Rafael Furcal y Julián Tavárez y la ex jugadora de tenis de mesa Nieve Xue Wu, de origen chino y nacionalizada dominicana.

Otros exaltados fueron la ex levantadora de pesas Miosotis Heredia y de manera póstuma el receptor de sóftbol José Luis Saint-Claire.

Ortiz, quien con su bate ayudó a los Medias Rojas de Boston a conseguir tres títulos de Serie Mundial, agradeció a Dios por permitirle cumplir una carrera de 20 años en las Grandes Ligas.

El extoletero tuvo también palabras de agradecimiento para su padre, para su madre fallecida y para «toda la República Dominicana» que le ha apoyado en los «momentos difíciles» por los que ha atravesado.

El afamado exjugador recibió un disparo por la espalda el 9 de junio de 2019 en un centro de diversión de la zona este de Santo Domingo, atentado que las autoridades aseguraron no iba dirigido contra él, y por el cual hay un amplio grupo de personas sometidas a la Justicia.

El ‘Big Papi’ fue operado de urgencia en la capital dominicana y posteriormente trasladado a Boston donde también fue sometido a una segunda intervención quirúrgica.

«Mi padre aquí presente fue un visionario, me inculcó los valores familiares, la disciplina y me asesoró siempre para no perder el enfoque; me enseñó a dar seguimiento a mis metas (…) estoy muy orgulloso de un padre así», expresó Ortiz y que arrancaron una gran ovación en la sede del Pabellón de la Fama.

De su lado, ‘Súper’ Sánchez, quien dio a República Dominicana su primera medalla de oro olímpica en Atenas 2004, dio las gracias a varias personas que le ayudaron a cumplir su «sueño» de representar al país caribeño durante una carrera que le llevó a conquistar un segundo oro en Londres 2012 en su especialidad de los 400 metros con vallas.

«Recuerdo que fue en Winnipeg, en 1999, cuando logré colocarme los colores de mi país y representarlo con orgullo», afirmó Sánchez, quien nació en Nueva York de padres dominicanos y se educó en Los Ángeles, Estados Unidos.

Sánchez también se hizo con los títulos mundiales en Edmonton, Canadá (2001) y París (2003) y celebró en grande en su país cuando capturó el oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.

Mercedes fue el primer atleta de taekwondo dominicano en subir al podio en las olimpiadas cuando se llevó la medalla de plata en los 58 kilogramos en la cita de Pekín 2008. Ganó medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro (2007) y Guadalajara (2011).

El ex parador en corto Furcal fue ganador del premio Novato del Año de la Liga Nacional con los Bravos de Atlanta en 2000 y campeón de la Serie Mundial de 2011 jugando para los Cardenales de San Luis.

Se desempeñó en 1,614 partidos de serie regular en liga mayor y finalizó su carrera con un porcentaje de bateo de .281. Fue un jugador de valía, que bateaba a las dos manos y era veloz en el recorrido de bases.

El lanzador Tavárez jugó para varios equipos en las Grandes Ligas, siendo su mayor premio formar parte del equipo de los Medias Roja de Boston que conquistó la Serie Mundial de 2007. En el béisbol dominicano fue un serpentinero dominante con su equipo de las Águilas Cibaeñas.

En la ceremonia de este domingo también fueron exaltados como propulsores los ex dirigentes olímpicos Carlos Lamarche Rey y Nelly Manuel Doñé (fallecido).

of-am