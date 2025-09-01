P. RICO: Secretaria de Estado se reúne con líderes dominicanos

SAN JUAN.- La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, se reunió con líderes comunitarios de la República Dominicana en la isla, en busca de asegurar servicios esenciales a los inmigrantes de forma “más directa”, “justa” e “inclusiva”.

Los dominicanos representan casi tres cuartas partes (767) de las 1,038 detenciones de ICE desde el pasado 26 de enero.

“Son muchas las cosas que pudiéramos estar trabajando para que esta comunidad pueda tener acceso a los servicios de una manera más directa y que sea de una manera justa e inclusiva. Sé que hay unas necesidades particulares y, como parte de mi iniciativa, quiero estar directamente escuchándolos”, destacó Rivera Santana en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Ante el miedo que han sentido por las redadas de ICE, Rivera Santana compartió que los portavoces de organizaciones identificaron necesidades relacionadas con la inseguridad alimentaria, servicios de salud en los hospitales y educación.

“Ellos me trajeron (preocupaciones) con servicios de salud en los hospitales, que los inmigrantes no se sientan discriminados y que los directivos de hospitales conozcan que esta comunidad debe ser atendida y que se pueden establecer acuerdos colaborativos. Se habló que los accesos a los servicios fueran mucho más directos y que nosotros pudiéramos llegar a la gente, que el Departamento de Estado pudiera servir de enlace en temas como salud, educación, familia a través de los servicios e integrar esos servicios para llegar a diferentes comunidades donde ellos se organizan”, enfatizó.

La presidenta del Concilio de Organizaciones Dominicanas en la isla, Mery Dacosta, destacó el cónclave como el “primer acercamiento a la base comunitaria” que realiza la administración de turno.

“Estamos esperanzados con lo que nos mostró ayer (martes), con ese deseo de hacerse eco de lo que dialoguemos allí. La secretaria se comprometió con tener un diálogo abierto. Demostró su sensibilidad y el apoyo comunitario”, enfatizó Dacosta, quien se ofreció a unir esfuerzos con Estado para expandir los servicios a inmigrantes.

Esta interacción contrasta con los primeros meses del gobierno de Jenniffer González, tras las críticas por no haber notificado a las comunidades migrantes que el Departamento de Transportación y Obras Públicas había entregado, a finales de enero, una lista con datos de conductores sin estatus migratorio definido, a raíz de un “subpoena” de ICE.

Mientras, Rivera Santana adelantó que busca “expandir” los recursos de la Oficina de Servicios a Inmigrantes, que actualmente solo tiene tres empleados, entre ellos, su directora, Vicenta Pérez Espinoza.

“Vamos a llegar a todas las comunidades que, en Puerto Rico, tienen un impacto y nos han solicitado reunirse con nosotros. El hecho de que tenga poco personal, no quiere decir que el trabajo no podamos hacerlo”, dijo, al reconocer que han visto un aumento en servicios para obtener de la ciudadanía americana, completar documentos de visados y orientaciones a inmigrantes sin su estatus regularizado.

Del 26 de enero al 26 de agosto, ICE arrestó a 1,038 personas sin estatus migratorio definido en Puerto Rico, lo que representa un promedio de cinco personas al día, por los pasados ocho meses.