P. RICO: Líderes dominicanos denuncian operativos de ICE

SAN JUAN.- Las organizaciones Westchester Latinos Unidos y Vive y Aprende reunieron aquí a líderes dominicanos de Nueva York y Puerto Rico para responder a los operativos de ICE en El Bronx —incluido el tiroteo a un dominicano en el sector Marble Hill, del Alto Manhattan— y las redadas en Río Piedras y Santurce que afectan escuelas.

Denunciaron el Proyecto del Senado 1062, que permitiría a ICE entrar a escuelas públicas sin orden judicial, y exigieron al gobierno dominicano proteger a su diáspora.

Según el Censo, los dominicanos son el 58.5% de los nacidos en el extranjero en Puerto Rico, con 63% de participación laboral. La mayoría son mujeres, muchas jefas de hogar.

Participaron la abogada y activista laboral, Jeannette García; la directora de Westchester Latinos Unidos, Marisol Alcántara; el director de proyectos de Vive y Aprende, José Molina; la asambleísta estatal del Distrito 84 de El Bronx, Amanda Séptimo; la directora ejecutiva de Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights, Raquel Batista; la directora del Centro de Apoyo Familiar de Vive y Aprende en Río Piedras, Gabriela Martínez; la directora ejecutiva de CAUCE, Mónica Ponce Caballero, y la abogada y líder comunitaria de derechos de los inmigrantes en Washington Heights, Angela Fernández.

También, la directora de Relaciones Estratégicas de FURIA, Nayda Bobonis Cabrera; la directora ejecutiva de Northern Manhattan Improvement Corporation, María Lizardo, y el exlegislador municipal y líder de la comunidad dominicana, Jimmy Zorrilla.

El encuentro se dio en el marco de SOMOS el Futuro.

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