P. RICO: Juan Luis Guerra aspira «Capitán Avispa” llegue al Óscar

SAN JUAN.- A pesar de que la película “Capitán Avispa” estrenó hace una semana en la República Dominicana, en la cabeza del creador de la historia, el cantante dominicano Juan Luis Guerra, todavía se sorprende al verla, al considerar que “es prácticamente un milagro” haberla completado.

Esto se debe al tiempo, la complejidad y el gran trabajo por el que tuvo que pasar todo el equipo de producción que estuvo involucrado en este enorme proyecto, incluyendo los directores Jonathan Meléndez y Jean Guerra, hijo del artista, así como unos 30 animadores que se encargaron de dar vida al filme.

“Esta película fue un sueño de casi más de 12 a 15 años, desde el momento que empezamos a tratar con la idea. Yo tenía eso en mi corazón, pero era nada más hacer unos muñequitos usando como base la canción ‘Las avispas’”, explicó el cantante durante una conferencia de prensa realizada en una de las salas de los cines Caribbean Cinema de Montehiedra, en San Juan.

“Esta fue mi primera experiencia con muñequitos, por lo que no sabía absolutamente nada del proceso de producción. No sabía que las voces se graban primero, ni cómo se iban creando las escenas, desde un dibujo en blanco y negro hasta que le dan color. Para mí fueron muchas sorpresas, por lo que, al verlas realizadas, pensé ‘caramba, esto es prácticamente un milagro que esté terminada’”.

Gran historia y elenco

“Capitán Avispa”, que estrena en las salas de cine de Puerto Rico este jueves, 11 de abril, narra la historia de un superhéroe caribeño que lucha por el bien y que tiene que defender a los habitantes de Avispatrópolis ante la amenaza de su archienemigo Avispón Jacques Puasón. El Capitán Avispa batallará a toda costa con nobleza, justicia e inocencia.

Esta película animada cuenta en su elenco de voces con figuras de la música y la actuación como el Luis Fonsi, Joy Huerta, Juanes, Karen Marínez, José Guillermo Cortines, Amelia Vega, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas, Bianca García, Héctor Aníbal, y el propio Juan Luis Guerra. El cantautor destacó el apoyo y la reacción positiva que tuvieron “sus sobrinos”, como les gusta llamar a los cantantes, al presentarles el proyecto. También mencionó que al primero que se lo comentó fue a Fonsi, quien no dudó un segundo en decir que sí, al igual que el resto del reparto.

De igual manera, para el filme se grabaron sobre 40 temas, incluyendo la canción “Mi amor”, escrita y compuesta por Guerra para la película, y que cuenta con las voces de Luis Fonsi y Joy Huerta. De la misma forma, también se regrabaron temas clásicos de la discografía del dominicano como “Bachata en Fukuoka”, “La gallera” y “Las avispas”.

Futuros proyectos en el cine

Aunque no descarta del todo trabajar con una secuela del “Capitán Avispa” o darle vida a historias basadas en otros de sus temas, Guerra confesó no estar pensando en eso en estos momentos, sobre todo cuando la película, que se presentará en 34 países y se doblará también al portugués, lleva solamente una semana disponible al público.

“Me gustó muchísimo la animación y me quedaría ahí por un tiempo. La pregunta que siempre me hacen, ¿viene la parte dos? Lo único que puedo decir es: déjenme disfrutar un poco de la parte uno”, añadió el dominicano, que acompañó el comentario con una gran carcajada. “Tuve a mi familia seis años con ‘Capitán Avispa’, de día y de noche. Éramos nuevos en esto, aprendimos muchísimo, ya tenemos más experiencia, pero todavía no es el momento”. El estreno en la isla coincide con la llegada a mercados como Estados Unidos, Aruba, Antigua, Curacao, Guyana, St. Croix, St. Kitts, St. Maarten, St. Thomas y Trinidad.

Al ser preguntado si consideraba que “Capitán Avispa” contaba con los atributos como para ser considerada para un premio Óscar, el intérprete de “Bachata Rosa” dejó claro que sí los tenía. “Qué más quisiera uno. Yo creo que sí. Yo les digo a los muchachos, inscríbanla en lo que sea. Estuvimos seis años trabajando y entiendo que tenemos oportunidad importante, sobre todo como ópera prima, como primer trabajo de un país y de los productores, para promoverla por todos lados y creo que debemos hacerlo (hasta en los Óscar)”, concluyó el legendario cantautor.

Con informacion EL NUEVO DIARIO