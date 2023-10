P. RICO: Ringo y Jossie celebran 45 años Patrulla 15

Jossie Esteban y Ringo Martínez

SAN JUAN.- A pesar de que las listas de reproducción son dominadas, en su mayoría, por el género urbano, los merengueros Jossie Esteban Rodríguez y Ringo Martínez aseguran “hay un buen espacio” para que la música tropical se cuele nuevamente en la radio.

“El género sigue vivo. En mi opinión hay un buen espacio en este momento para el merengue. La música urbana yo entiendo que ya maduró, está madura, como cuando salió el iPhone, que todo el mundo decía ‘wow’, pero ya el iPhone no produce ese efecto ‘wow’. La música urbana ya maduró y no produce el efecto ‘wow’. Y ahora está volviendo nuevamente poco a poco a entrar el género (tropical). En Panamá está muy fuerte la salsa, bien fuerte. Con lo que hicimos ahora uno de los programadores de radio me dijo que el merengue habrá que ponerlo duro otra vez en la radio”, estableció Martínez, quien, junto a Rodríguez, se presentó ante 10,000 personas en Panamá.

El dúo, sin embargo, no es necesario sacar música nueva, porque el público lo que exige en cada presentación en vivo es escuchar los éxitos del pasado. Y aunque tienen un disco “casi completo”, no contempla en lanzarlo al mercado “al menos que nos agiten”.

Jossie y Ringo se han presentado en los últimos años en espacios que, aseguran, jamás pensaron que su música llegaría, por lo que destacan cómo canciones como Pirulo, Sin tu cariño, El Tiguerón, Un hombre busca una mujer, entre otras, han logrado trascender a través del tiempo y las generaciones.

“Yo les digo a muchos cantantes y muchos músicos del género de nosotros, que traten de avanzar y que tratemos siempre de estar unidos para que nos expandamos, expandamos la música, porque la música es el arma que llena los pueblos de alegría. Estamos pasando por tantas cosas hoy día, que tenemos que provocar alegría”, añadió por su parte Rodríguez.

Jossie Esteban y Ringo y La Patrulla 15 se presentan el próximo 4 de noviembre, en el Coca-Cola Music Hall, en celebración de sus 45 años de carrera. Prometieron convertir el espacio en una pista de baile para interpretar sus canciones más conocidas y transportar al público “a la mejor época del mundo”.

“Ha sido una carrera larga, muy bonita, una carrera que le agradecemos muchísimo a Puerto Rico por el apoyo que nos dio. Inclusive, a pesar de que somos dominicanos, la orquesta casi completa era puertorriqueña y cuando viajábamos siempre anunciábamos desde Puerto Rico. Siempre lo visualizamos como lo que era, un grupo puertorriqueño residente en Puerto Rico. Me llena de mucho orgullo que eso sucediera. Y gracias a ese público de Puerto Rico, que siempre nos apoyó, le estamos devolviendo un trocito de la mejor época del mundo que fueron los años 80”, recalcó Ringo.

Por su parte, Jossie Esteban afirmó que ofrecerán “un conciertazo” y exhortó a los asistentes a llegar temprano para que no se pierdan ninguna de las sorpresas.

Antes de su cita local, estarán el 28 de octubre en el Salón Fiesta del Hotel Jaragua en Santo Domingo, República Dominicana. Además, ya hay fechas pautadas para la gira de aniversario por varias ciudades de Estados Unidos.

Boletos para la celebración de los 45 años de Jossie Esteban, Ringo y la Patrulla 15 disponibles en Ticketera.